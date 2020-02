Rande Gottovej s problémovým manželom sa nepekne zvrtlo: Nemal peniaze a chcel sex

Všetko pokazil! Najstaršia dcéra zosnulej legendy Karla Gotta († 80) Dominika (46) si v predvečer Valentína vyrazila von s manželom Timom Tolkkim (53).

Ich manželstvo je už dlhšie v troskách a hoci to na prvý pohľad vyzeralo, že sa znovu dali dokopy, všetko je inak. Fínsky hudobník robil napriek dohode Dominike sexuálne návrhy a v bare sa zachoval ako ozajstný „buran“.

Dominika Gottová a Timo Tolkki sú manželia takmer dvadsať rokov, no dcéra Karla Gotta chce za týmto nefunkčným zväzkom urobiť ráznu bodku. Keďže jej problémový manžel konečne podpísal rozvodové papiere, šťastná Gottová to chcela spolu s ním osláviť. No keď spolu zašli do centra Prahy, Timo sa opäť vyfarbil. Objednal si burger, no obsluhe oznámil, že nemá peniaze a následne začal jesť.

Účet musela zatiahnuť zahanbená Dominika, ktorá ešte väčší šok zažila pred hotelom. Muzikant jej začal robiť sexuálne návrhy, ktoré samozrejme odmietla. „To vari nie je možné, pokazil celý pekný večer. Pre mňa je už niečo ako brat, on ma však ako sestru, bohužiaľ, neberie,“ povzdychla si Gottová, ktorá stále verí, že rozvod dotiahne do zdarného konca.