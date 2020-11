Neuveriteľné rozuzlenie Gottovej búrlivého vzťahu: Tima stále milujem, rozvod rušíme!

Tak to je obrovské prekvapenie. Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika sa po otcovej smrti presťahovala do rodného Česka, aby začala nový život.

Chcela urobiť bodku za búrlivým vzťahom s fínskym hudobníkom Timom Tolkkim, ktorý bol poznačený ich závislosťami a nedostatkom peňazí. Pred rokom, v novembri 2019, podala Dominika žiadosť o rozvod.

Teraz je však všetko inak. Ako zistil denník Aha!, dcéra českého slávika odletela do Fínska riešiť rozvod. Nie však jeho progres, ale zrušenie! ,,Rozhodla som sa rozvodové konanie zastaviť! Rada by som s manželom obnovila vzťah. Na rovinu hovorím, že ho stále milujem,“ povedala teraz pre Aha! Dominika.

S Timom mala v Helsinkách vybavovačky. ,,Behali sme po úradoch. Uvidíme, ako to všetko skončí. Do Prahy sa musím kvôli bývaniu a práci vrátiť. To, či sa do Helsiniek presťahujem, ukážu najbližšie týždne a mesiace,“ prezradila Gottová.