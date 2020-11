Za komunitné testovanie je aj ministerka kultúry: Jedna z možností, ako dostať pandémiu pod kontrolu

Testovanie je jednou z možností, ako dostať pandémiu pod kontrolu. Hoci to zatiaľ nie je možné zaručiť, jeho nevyužitím sa môže návrat do normálu odďaľovať. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Vysvetlila, že komunitné testovanie v divadlách či kinách znamená aj to, že z ich priestorov by sa stali odberné miesta, čo predstavuje podľa Milanovej „pekné gesto“. Termín takéhoto testovania je predbežne naplánovaný na koniec novembra.

O komunitnom testovaní antigénovými testami prvýkrát informoval predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii v utorok 10. novembra. Ponúkol to zástupcom odvetví postihnutých pandémiou. Komunity by tak sami zriadili testovanie na školách, v reštauráciách, divadlách, na štadiónoch, v posilňovniach či v kostoloch alebo na farách. Štát by pritom zabezpečil potrebný materiál a do každého tímu jednu osobu ako dohľad nad kvalitou testovania. Zástupcovia jednotlivých odvetví by sa mali rozhodnúť do piatka 13. novembra, či do tohto projektu pôjdu.

„Prvýkrát by sme komunitným spôsobom zorganizovali celoslovenské pretestovanie posledný novembrový víkend a v decembri by sme si dali dúšok väčšej slobody,“ povedal premiér. Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že testovanie na úrovni komunít bude zložité, preto sa bude prerokovávať v jednotlivých skupinách a koncom týždňa zhodnotia, či má takýto typ testovania význam.