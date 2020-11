Biskupi majú naplánované spoločné rokovanie, chcú sa poradiť o návrhu premiéra

Biskupi majú na štvrtok (12. 11.) večer naplánované spoločné rokovanie cez internet. Chcú sa poradiť o návrhu premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby pomohli s komunitným testovaním. TASR to potvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

"Budú, samozrejme, dôležité konkrétne podmienky praktickej uskutočniteľnosti tohto návrhu," poznamenal Kramara. Ako dodal, taktiež treba ozrejmiť, aké konkrétne zlepšenia pre možnosť účasti veriacich na bohoslužbách z neho budú vyplývať. Po porade zaujmú biskupi k veci stanovisko.

Reštaurácie, fitnescentrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Uviedol to premiér po utorkovom (10. 11.) stretnutí so zástupcami najviac postihnutých odvetví. Či pôjde Slovensko týmto smerom, sa má rozhodnúť do piatka (13. 11.).