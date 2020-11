Pivovarníci po stretnutí s Matovičom zaujali jasný postoj: Jeho výzvu prediskutujeme

Pivovarníci spolu s ostatnými zástupcami gastrosektora podporujú snahy vlády zamedziť ďalšiemu šíreniu pandémie a vítajú konštruktívnu diskusiu na túto tému.

Uviedla to Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS), v stanovisku k utorkovému (10. 11.) stretnutiu zástupcov ohrozených sektorov vrátane gastrosektora s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a k jeho návrhom.

"Veríme, že len spoločnými silami môžeme pomôcť minimalizovať dosahy pandémie. Výzvu premiéra Matoviča pomôcť s pravidelným komunitným testovaním prediskutujeme v rámci platformy #StáleMámeChuť, ktorej sú pivovarníci členom a ktorá spája viaceré iniciatívy a združenia podnikateľov a dodávateľov v gastrosektore. Budeme hľadať spôsoby, ako prispieť k zastaveniu komunitného šírenia ochorenia COVID-19 a umožniť postupné otvorenie gastroprevádzok," priblížila.

Pivovarníci a podnikatelia v gastrosektore si podľa nej zároveň uvedomujú, že počas pandémie je nevyhnutné chrániť nielen ľudské životy, ale aj živobytia. "Za veľmi dôležitú preto považujeme pomoc štátu pre ohrozené sektory, aby prežili obdobie obmedzenia ich podnikania a fungovania. Len gastronómia priamo či v naviazaných sektoroch zamestnáva viac ako 90 000 ľudí. Podľa nedávneho prieskumu členských pivovarov u vyše 2 000 prevádzok až dvom tretinám gastropodnikov hrozí bez štátnej pomoci zatvorenie," poznamenala.

Upozornila, že gastrosektor sa už po dvoch mesiacoch v prvej vlne dostal do ťažkej finančnej a existenčnej situácie. Druhú vlnu pandemických opatrení tak veľká časť prevádzok neprežije. Tržby gastrosektora už teraz klesli o vyše 75 %, a preto potrebuje okamžitú, hmatateľnú a najmä plošnú pomoc štátu.

Pripomenula, že zástupcovia podnikateľov a dodávateľov gastra, spojení v platforme #StáleMámeChuť, už pred dvoma týždňami žiadali otvoreným listom predsedu vlády o stretnutie. "Podporu štátu pre gastro vidíme v dvoch rovinách - v okamžitej prvej pomoci s cieľom zachrániť podniky pred bankrotom, a tak udržať zamestnanosť v gastronómii i súvisiacich segmentoch ekonomiky, a nadväzne v dlhodobej systémovej pomoci na oživenie zdecimovaného gastrosektora a naštartovanie spotreby po pandémii," priblížila.

Doplnila, že aj pri postupnom uvoľňovaní opatrení vďaka pravidelnému komunitnému testovaniu budú musieť podnikatelia v stravovacích službách počítať s obmedzeným režimom a dlhodobým dosahom na ich podnikanie, pretože navrátiť dôveru zákazníkov bude trvať ešte dlhé mesiace. Preto je teraz veľmi potrebné, aby aj oni dostali od vlády pomoc a ich podniky neboli počítané medzi ďalšie obete pandémie ochorenia COVID-19.

"Sme pripravení viesť odborný a konštruktívny dialóg, ktorý vyústi do konkrétnych riešení a účinnej pomoci na záchranu ohrozených sektorov, ich zamestnancov a dodávateľov," dodala prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Premiér po utorkovom stretnutí so zástupcami najpostihnutejších odvetví uviedol, že reštaurácie, fitnescentrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Či pôjde Slovensko týmto smerom, sa má rozhodnúť do piatka (13. 11.). Testovanie by tak mali zabezpečiť komunity, ktoré majú záujem o otvorenie svojich prevádzok, štát by v takomto prípade poskytol materiálne vybavenie a zástupcov vojska či polície. Zástupcovia škôl, reštaurácií, hotelov či fitnescentier by sa mali s premiérom stretnúť znova vo štvrtok (12. 11.) a v piatok premiér oznámi konečné rozhodnutie.