Minister obrany Jaroslav Naď naznačil zmeny: Novinka v testovaní?

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) si vie predstaviť, že o ďalšie antigénové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 by sa postarali podnikatelia a základné prevádzky. Ako príklad uviedol, že školstvo by sa postaralo o testovanie vo svojom rezorte a armáda by pomohla s dodávkou testov a logistikou.

Vrazila mu dýku do chrbta! Epidemiologička zmietla všetko, čo tvrdil Matovič: Pravda o testovaní! „Niektoré firmy, ktoré sa týkajú napríklad fitness centier alebo podobných oblastí, by mali nastavené svoje pravidlá, kde by bolo určené, kto je za čo zodpovedný a aj tam by sme im pomáhali. Toto je snaha o to, aby sme decentralizovali niektoré sektory,“ vysvetlil pred stredajším rokovaním vlády SR Naď. Ako potvrdil, kabinet sa v stredu bude zaoberať aj číslami pozitívne testovaných v jednotlivých mestách a obciach, aby vedeli zabezpečiť testovanie, ak tam vznikli ohniská nákazy. Armáda plánuje testovať aj budúci víkend, minister v tejto súvislosti uviedol, že by sa to malo týkať približne 500 odberných miest.