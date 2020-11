Poznáme presné čísla: Koľko divákov príde podporiť súpera Slovákov vo finále baráže?

Už je to jasné! Štvrtkový barážový súboj o postup na ME 2020 vo futbale v Belfaste proti Slovensku bude mať divácku kulisu.

Podľa portálu belfasttelegraph.co.uk pustia do hľadiska Windsor Parku 1 060 fanúšikov, ktorí poženú svojich miláčikov určite ešte hlasnejšie, ako keby bola kapacita národného futbalového stánku Severného Írska - 18 500 divákov zaplnená do posledného miestečka.

Škriniar sa už pripojil k reprezentácii: Najskôr testy, potom tréning

Fanúšikov nášho súpera potešila správa, že v nominácii je aj obranca Jonny Evans. A to napriek tomu, že pre zranenie chrbta vynechal dva posledné zápasy Premier League v drese Leicester City. V nominácii s prevahou hráčov z najvyššej anglickej a škótskej súťaže je aj 22-ročný brankár Celticu Glasgow Conor Hazard a tiež mladík zo stredu poľa - 19-ročný Ethan Galbraith z Manchestru United a rovnako ďalší stredopoliar Matthew Kennedy zo škótskeho St. Johnstone. „Ethan má za posledný polrok za sebou hráčsku maturitu. Je to stabilný hráč výberu 21 rokov a najmä je odlišný od kolegov v seniorskej reprezentácii. Nechcem na neho vytvárať tlak, ale je to taký náš malý Andrés Iniesta či Xavi. Je to hráč, ktorý vie výborne narábať s loptou a nájsť spoluhráčov presnými pasmi. Verím, že to bude pre neho štart dlhej a úspešnej kariéry,“ uviedol tréner Ian Baraclough.

Slováci aj Severní Íri sa do finále play-off o EURO kvalifikovali až po penaltových rozstreloch. Slovenskí futbalisti si v domácom prostredí poradili s Írmi 4:2, keď sa zápas skončil v riadnom hracom čase aj po predĺžení 0:0. Severní Íri vyradili hráčov Bosny a Hercegoviny 4:3 na penalty na ich trávniku v Sarajeve po remíze 1:1 po predĺžení.

Nominácia Severného Írska:

Brankári: Bailey Peacock-Farrell (Burnley), Michael McGovern (Norwich City), Conor Hazard (Celtic)

Obrancovia: Jonathan Evans (Leicester City), Craig Cathcart (Watford), Stuart Dallas (Leeds United), Shane Ferguson (Millwall), Conor McLaughlin (Sunderland), Jamal Lewis (Newcastle United), Michael Smith (Heart of Midlothian), Tom Flanagan (Sunderland), Daniel Ballard (Arsenal)

Stredopoliari: Steven Davis (Rangers), Corry Evans (Blackburn Rovers), Niall McGinn (Aberdeen), Patrick McNair a George Saville (obaja Middlesbrough), Gavin Whyte (Cardiff City), Matthew Kennedy (Aberdeen), Jordan Thompson (Stoke City), Ethan Galbraith (Manchester United), Alistair McCann (St Johnstone)

Útočníci: Kyle Lafferty (Reggina), Josh Magennis (Hull City), Conor Washington (Charlton Athletic), Liam Boyce (Heart of Midlothian)