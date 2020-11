Weiss nie je stopercentne pripravený na zápas: Uvidíme, či sa stihnem dať do poriadku, vraví

Vladimír Weiss prišiel na zraz futbalovej reprezentácie so zranením stehenného svalu.

Podľa vlastných slov však pevne verí, že na štvrtkový zápas v Belfaste vo finále baráže o EURO 2020 proti Severným Írom bude stopercentne pripravený. Weiss chýbal v sobotňajšom zápase Slovana Bratislava v Michalovciach, v nedeľu však na reprezentačnom zraze nechýbal.

Tridsaťročný krídelník sa tešil na spoluhráčov, ale aj na trénera Štefana Tarkoviča: "Mňa správa o jeho menovaní za reprezentačného trénera veľmi potešila, myslím si, že to bolo správne riešenie. Pozvánku som očakával, ale nechcel som predbiehať, trpezlivo som čakal, či sa mi tréner ozve. Stretli sme sa, vyjasnili sme si veci. O to viac som sa na reprezentačný zraz tešil a budem sa snažiť dať do toho všetko, aby som mužstvu pomohol."

Slovenského reprezentanta však trápi stehenný sval a v najbližších dňoch sa podrobí dôkladnej regenerácii. "V stredu som na tréningu zacítil ľavý 'hamstring', uvidíme, či sa stihnem dať do štvrtku do poriadku. Urobím čo bude treba a budem veriť, že každým dňom sa bude zdravotný stav zlepšovať tak, aby som bol na zápas stopercentne pripravený," citoval Weissa portál sfz.sk.

Weiss má na Severné Írsko dobré spomienky. V roku 2009 Slováci vyhrali v Belfaste v dôležitom zápase kvalifikácie na MS 2010 2:0, Weiss prispel k víťazstvu výborným výkonom. Pri asistencii na gól Stanislava Šestáka vyzvŕtal vtedajšieho obrancu Manchestru United Jonnyho Evansa, ktorý figuruje v nominácii aj na štvrtkový duel. "Sú to krásne spomienky. Po zápase sme vedeli, že nás delí už len krôčik od účasti na MS, teraz cestujeme do Belfastu opäť s vedomím, že ak uspejeme, cestujeme na Euro. Spomienky sú krásne a pevne verím, že rovnaká radosť zavládne aj po štvrtkovom zápase. Jonny Evans je výborný hráč. Pravda, vtedy sme boli ešte mladí, dnes sme obaja skúsenejší. Veľmi sa na zápas teším a verím, že budem pripravený zasiahnuť do hry."

Weiss hral za reprezentáciu naposledy v októbri 2018. Po konflikte s vtedajším trénerom Pavlom Hapalom v národnom tíme skončil, teraz ho tréner Štefan Tarkovič povolal opäť. O návrate do národného tímu hovoril tréner SR aj s Tomášom Hubočanom, Martinom Škrtelom a Adamom Nemcom. Napokon však okrem Weissa prišiel iba Hubočan. "Keď som sa dozvedel, že by sme sa tu mali všetci štyria opäť stretnúť, veľmi som sa potešil. Žiaľ, Škrtelovi to nevyšlo, čo mi je veľmi ľúto. Bol som s ním v kontakte a viem, ako veľmi si želal byť tu s nami. Adam sa rozhodol tak ako sa rozhodol, samozrejme, ja by som bol rád, keby ponuku prijal, ale jeho rozhodnutie treba akceptovať. A čo sa týka tlaku, ja si ho nepripúšťam. Prišiel som si to užiť a v prvom rade pomôcť. Tlak ako taký neregistrujem," dodal Weiss.