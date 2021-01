Zuzana Smatanová ukázala skrytý talent: Jej komentáre ku kresbám vás prinútia zamyslieť sa

Speváčka Zuzana Smatanová (36), ktorá krásne maľuje, sa rozhodla v októbri mesiaca pridať do celosvetového ilustrátorského projektu Inkoktober 2020.

My sme pre vás vybrali tie NAJ a pripájame aj autorkin komentár.

„Prvá ilustrácia, ryba. Inšpiruje ma skutočnosť, že keď chce človek plávať v hlbokých a dravých vodách, musí sa obrniť, byť na pohľad silným a sebavedomým aj napriek svojmu citlivému vnútornému “ja”, aby tam prežil a možno aj niečo dokázal. A kdesi v duši ide proti sebe. Je to jedna z najhorších vecí, ktoré si človek robí. Hrá sa na niekoho, kto v skutočnosti nie je. Vyber si vodu, ktorá ti vyhovuje, kde nemusíš nosiť nič, čo by ťa nedefinovalo.“

„Objemný, nadrozmerný. Tretí deň tušového októbra. Aj vy sa v nej vidíte, keď si spomeniete na obdobie karantény? Keď nám boli domy a byty malé, túžili sme ísť slobodne von... Chcem dúfať, že sa to už do tohto štádia nedostane.“

„Zuby. Pamätám si, ako som si prvýkrát sama vytrhla mliečny zub. Priviazala som si oň nitku a druhý koniec o kľučku kuchynských dverí. Kopla som do nich a bolo. Doteraz mám ale všetky osmičky, teda zuby múdrosti. Myslím, že keď pôjde raz do tuhého, žiadne nitkovanie a kopanie do dverí už nebude.“