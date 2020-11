Andrej Danko to skúša pred kamerou: Rola v novom komediálnom seriáli!

Verejnoprávna televízia spustila nový komediálny seriál Pumpa, kde hviezdia herci Dano Heriban (40) a Michal Kubovčík (40).

Televízna novinka priniesla na obrazovky čerstvý závan humorno-satirickej zábavy, ktorá sa dotýka aktuálneho diania v našej krajine. Na pretrase však bude tentokrát naozaj veľká ryba. Do sietí taxikára Dana a zamestnanca pumpy Miša sa dostane bývalý predseda NR SR Andrej Danko (46). Politik Andrej Danko pristúpil na účinkovanie v komediálnom seriáli verejnoprávnej televízie Pumpa, kde sa nevyhne uštipačným poznámkam Dana a Miša na svoju adresu.

Politik na ponuku prikývol aj napriek tomu, že pred seriálovými kamerami nikdy v živote nestál. Danka však vôbec neodradil ani drsný humor. „Sme v takej ťažkej dobe, že niekedy ten humor odľahčí tú situáciu, v ktorej sa nachádzame,“ povedal Novému Času Andrej, ktorý sa texty dlho neučil. „Nie som človek, ktorý by sa nejako učil texty. Niečo som si pozrel, ale myslím, že to zvládnem,“ priznal a dodal, že mu kamery momentálne vôbec nechýbajú a žije si spokojným životom.

Na počudovanie mu to pred kamerou išlo celkom dobre a do rozpakov ho nedostali ani poznámky hercov, ktorí neopomenuli jeho prešľapy či trápne situácie. Nový seriál si už získava svojich fanúšikov. „Tento seriál by mal byť malým milým pozastavením sa, oddýchnutím si od každodenného zhonu a zároveň vtipným zhrnutím uplynulého týždňa,“ objasnil producent a režisér seriálu Peter Begányi.