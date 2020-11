Otec hodil iba 9-mesačné dieťa do rieky: Šokujúce zistenie po otrasnom čine

Prípad ako z hororu! Len 9-mesačné batoľa bolo chladnokrvne zavraždené vlastným otcom. To, čo sa odohralo v Sydney, znepokojí nejedného rodiča.

Ako píše Daily Mail, 49-ročný muž spáchal ohavný čin. Nazdával sa, že jeho maličkú dcéru posadol démon. Jej blížiace sa narodeniny považoval, za koniec sveta. Z toho dôvodu sa ju rozhodol obetovať.

Mentálne chorý bezdomovec mal hodiť svojho potomka počas prívalových dažďov do rieky Tweed. Medzitým sa jeho partnerka a mladý syn ukrývali na parkovisku. "Je možné, že bola udusená. Avšak je pravdepodobnejšie, že bola stále nažive a utopila sa," priblížil prokurátor Brendan Campbell.

Bezvládne telo dieťatka odniesli prúdy až k pláži Gold Coast, ktorá bola vzdialená 20 kilometrov. O pár dní neskôr našlo mŕtvolku 18-ročné dievča. Polícia následne našla obvineného muža a počas výsluchu sa nestačili diviť. Bezdomovec im neustále opakoval, ako bolo 9-mesačné dievčatko skazou pre ostatné deti. "Hovoril skomolené biblické výrazy sprevádzané grandióznym vyjadrovaním," uviedol prokurátor. Otec nezabudol dodať, že dcéra bola posadnutá démonom a jeho poslaním bolo zabiť ju.

Predpokladá sa, že forenzný psychiater potvrdí sudkyni Helen Wilson, ktorá sa zaoberá prípadom, že muž mal už dlhšie halucinácie o novorodencoch a trpí schizofréniou. Profesor David Greenberg tvrdí, že práve z toho dôvodu si neuvedomoval, že to, čo robí, je totálne proti morálke.

Štvorčlenná rodina mala netradičný život. Niekedy prenocovali v stanoch na Broadbeach, inokedy sa uchýlili do motela či dodávky. Kto by to však povedal, že sa rozhodnú obetovať vlastnú dcéru. V súčasnosti sa skúmajú aj vzťahy medzi partnermi, nakoľko malo dôjsť k domácemu násiliu.