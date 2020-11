Vlhovú čakajú zmeny v kalendári: Pre komplikácie presunuli paralelný slalom

Podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom stredisku Lech-Zürs sa pre nedostatok snehu uskutoční o dva týždne neskôr.

Ženy absolvujú paralelný obrovský slalom 26. novembra, muži budú v rovnakej disciplíne súťažiť 27. novembra.

Pôvodne sa mali preteky uskutočniť už v piatok 13. a sobotu 14. novembra, organizátori by však do tohto termínu nestihli nachystať adekvátne podmienky. Je to zmena predovšetkým pre lyžiarky vrátane slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej, na ktoré v aktualizovanom kalendári najprv čakajú dva špeciálne slalomy vo fínskom Levi (21. a 22. novembra). Muži sa po úvodnom obrovskom slalome v Söldene predstavia až v Lechu. Informovala o tom agentúra APA.

Snehová kontrola sa v dejisku paralelného "obráku" uskutoční 18. novembra. Informovala o tom agentúra APA.