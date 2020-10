Lyže vymenila za kajak: Vlhová si zatrénovala na Liptovskej Mare

Jej živlom je síce voda v inom skupenstve, ale keď treba, vymení Petra Vlhová (25) lyže za kajak a časť svojej pravidelnej tréningovej dávky absolvuje na Liptovskej Mare.

Po skvelom štarte do novej sezóny Svetového pohára si Petra zatrénovala tri dni na rakúskom ľadovci v Söldene a potom sa vrátila domov, kde nielen oddychuje, ale aj trénuje. Slovenská lyžiarska hviezda je známa tým, že deň bez pohybu je pre ňu utrpením a že si rada vyskúša aj celkom nové športy. Tak sa už pred rokom do jej tréningových plánov dostal aj kajak. Najskôr mala taký starý, no tento rok dostala loď špičkovej kvality z dielne svetoznámych slovenských výrobcov bratov Vajdovcov, na ktorej má aj svoje meno.

Prípravu na vode strieda doma v Mikuláši s bicyklom a posilňovaním, no na budúci týždeň si už opäť obuje lyže. „Idem do Levi, kde sa budeme pripravovať v kvalitných podmienkach na tradičné slalomy v tomto fínskom stredisku (21. - 22. novembra). Odtiaľ si len odskočíme na paralelný slalom v rakúskom Lechu (13. novembra),“ prezradila Petra svoje plány na tuhom skupenstve vody.