Briti sa hnevajú: Princ William pristihnutý pri klamstve! Potopil kráľovskú rodinu?

Briti sa hnevajú, prečo im následník britského trónu princ William tajil, že prekonal COVID-19.

Novinári sa totiž počas posledných ôsmich mesiacov niekoľkokrát pýtali na to, či vojvoda z Cambridge už bol infikovaný vírusom SARS-CoV-2 ako jeho otec princ Charles. Lekári u Williama vykonali test na koronavírus s pozitívnym výsledkom v apríli tohto roku. V rovnakom čase sa liečil s COVID-19 jeho otec. Uzamknutý Kensingtonský palác teda o tejto veci zámerne a opakovane klamal.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

,,O čom všetkom nám ešte klamete?" pýtajú sa teraz Briti. Podľa šéfredaktora magazínu Majesty Joa Littlea je to veľmi nezodpovedný krok s ohľadom na súčasnú politiku transparentnosti. Kráľovská rodina rieši rad škandálov, napríklad obvinenia zo sexuálneho obťažovania maloletých dievčat u kráľovninho syna princa Andrewa, nemôže si teda dovoliť zámerné klamstvo. Nedôvera národa voči tejto inštitúcii tým totiž vzrástla.

Williama kritizujú tiež ďalší odborníci na kráľovskú rodinu, komentátor Chris Ship z televízie ITV a novinár Robert Jobson, ktorý obvinil kráľovskú rodinu z podkopávanie dôvery verejnosti a klamstva. William bol v čase, keď jeho test vyšiel pozitívne, vo svojom dome v Anmer Hall v grófstve Norfolk. Zdržiaval tam v izolácii s manželkou Kate a ich tromi deťmi. ,,Boli dôležitejšie veci na riešenie a ja som jednoducho nechcel nikoho znepokojovať," mal povedať William podľa denníka The Sun britskému občanovi na jednom zo svojich verejných vystúpení, keď vysvetľoval, prečo infekciu tajil.

Lenže toto vysvetlenie pokrivkáva. ,,Myslím si, že pri pohľade späť by bolo ďaleko rozumnejšie povedať vo chvíli, keď už bol zdravý ,No, pozrite sa, mal som to, ale už som v poriadku´. Mali sme sa to dozvedieť na konci apríla, nie v novembri. Takéto veci jednoducho nakoniec vyjdú najavo, to je nevyhnutné," vysvetľuje Joe Little. Podľa komentátorov a kritikov to Williamovi uberá kredit ako transparentnému vodcovi národa.

,,Faktom je, že palác nám o tomto klamal. Novinári sa počas tohto roka niekoľkokrát pýtali Kensingtonského paláca, či sa William nakazil, bolo im ale povedané kategorické nie. Takéto rozhodnutie teda znamená zámernú lož, takže bola úplne podkopaná dôveryhodnosť tohto inštitútu. To bolo hlúpe rozhodnutie. Pokiaľ klamali o tomto, o čom všetkom nám ešte klamú?" pýta sa Robert Jobson.