Vzácny darček pre princa Georgea vyvolal vášne: Rozhorčená reakcia ministra

Prírodovedec a dokumentarista David Attenborough sa stretol s princom Williamom a jeho rodinou.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Vojvodovi z Cambridge premietol svoj najnovší film A Life On Our Planet a pozdravil sa s jeho potomkami. Budúcemu kráľovi, sedemročnému princovi Georgeovi priniesol darček, fosilizovaný zub vymretého žraloka, ktorý bol odkrytý v sedimentoch na Malte. Fosília vymretého žraloka má dvadsaťtri miliónov rokov. Zub patril zvieraťu, ktoré malo na dĺžku pätnásť metrov.



Tamojší minister kultúry sa ale ozval a vyhlásil, že jeho krajina požaduje vrátenie zubu. Minister José Herrera tvrdí, že ak Attenborough našiel zub v šesťdesiatych rokoch na Malte, mal ho odovzdať tamojším úradom ako súčasť prírodno-kultúrneho dedičstva krajiny. Herrera tvrdí, že artefakt patrí zbierkam Maltského prírodovedného múzea. ,,Sú tu isté predmety, ktoré sú významné pre prírodné dedičstvo našej krajiny, ktoré ale končia v zahraničí a ktoré si však zaslúžia navrátenie," uviedol v pondelok Herrera v rozhovore pre Times of Malta.

Minister napokon otočil a milióny rokov starý predmet z rúk malého princa trhať nebude. ,,Rád by poznamenal, že s ohľadom na tento prípad nie je zámerom v tejto veci podnikať ďalšie kroky. Minister Herrera nepochybuje o tom, že z mladého princa Georga sa stane obdivovateľ bohatej prírodnej histórie Malty," odkázal v utorok hovorca. Prírodovedec sir David Attenborough je rovnako starý ako Williamova babička kráľovná Alžbeta II.