Norbert Gombos atakuje rebríčkové maximum: Bude slovenskou jednotkou

Slovenský tenista Norbert Gombos (30) po prvý raz postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji prestížnej kategórie ATP Masters 1000.

Jeho parížske víťazstvo nad Belgičanom Davidom Goffinom 6:4, 7:6 (6) môže byť zlomové pre jeho ďalšiu kariéru. Na ôsmy pokus sa mu podarilo zdolať hráča z elitnej svetovej dvadsiatky a momentálne sa už posunul zo 105. na 88. miesto "online" rebríčka ATP. V jeho budúcotýždňovom vydaní bude zverenec Tibora Tótha celkom určite novou slovenskou jednotkou. Zatiaľ najvyššie v kariére bol v októbri 2017 na 80. priečke.

"Som šťastný, že som zdolal takého vynikajúceho hráča. Cítil som, že Goffin nie je asi v najlepšej forme a užil som si celý zápas. Po Roland Garros bol môj súper pozitívny na COVID-19 a aj to ho zrejme ovplyvnilo. Vedel som, že ak budem hrať dobre a sústredím sa sám na seba, mám šancu a dokážem ho poraziť. Som rád, že som si potvrdil miestenku na Australian Open v Melbourne aj vylepšil postavenie v rebríčku. Dúfam, že táto forma mi vydrží čo najdlhšie," zhodnotil Norbert Gombos pre RTVS.

Úspešný kvalifikant Gombos podal proti 14. hráčovi rebríčka ATP Goffinovi veľmi dobrý výkon. Bol solídny na podaní a kazil zväčša len pod väčším tlakom súpera. V druhom sete ukázal to, čo sa mu v minulosti často nedarilo - pevné nervy. Najprv čiastkovo otočil z 2:4 na 5:4 a neskôr v tajbrejku sa ukážkovo vyhol tretiemu setu, keď zmazal tri setbaly a predviedol obrat z 3:6 na 8:6. Belgické médiá skonštatovali, že niekdajší finalista výberového turnaja ATP Finals Goffin je dlhodobo bez formy a ani na štvrtý pokus nevyhral svoj prvý zápas na turnaji. Predchádzajúcimi tromi neúspešnými pokusmi boli v jeho podaní podujatia v Ríme, Roland Garros a Antverpách. Niekdajšia svetová sedmička bola začiatkom septembra v osemfinále US Open, ale po prechode na antuku a do haly sa jej nedarí. Proti Gombosovi využila iba dva z ôsmich brejkových príležitostí, kým jeho súper tri zo štyroch. Na rakete Belgičana bolo aj 46 nevynútených chýb.

"Nešiel som sem s nejakými veľkými ambíciami. V Antverpách to nebolo dobré, preto som sa chcel ešte raz otestovať. Ani v tomto zápase som však nehral dobre. Mal som šance, ale nevyužil som ich. Môj súper hral solídne a vydržal až do konca. Myslím si, že si zaslúžil víťazstvo. Toto bola čudná sezóna a som rád, že už mám po nej," uviedol Goffin na webe belgického portálu Sporza.

Gombos v parížskej Accor Arene vyhral už štyri zápasy, z toho dva v kvalifikácii. Vo štvrtkovom osemfinále na neho čaká ďalší hráč z elitnej svetovej dvadsiatky, štvrťfinalista nedávneho Roland Garros a svetová pätnástka Pablo Carreno-Busta. Španiel v 2. kole poslal domov Nemca Jana-Lennarda Struffa 7:6 (3), 6:2. Gombos už Carrena-Bustu zdolal, dokonca tento rok vo februári v 1. kole turnaja v Montpellieri 3:6, 6:4, 6:3.