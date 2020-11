Ministerstvo apeluje na rodičov: V týchto prípadoch by deti nemali nastúpiť do školy ani škôlky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odporúča rodičom, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, aby zvážili umiestnenie dieťaťa do materskej školy, prípadne, aby žiaka základnej školy z vyučovania ospravedlnili.

Ospravedlnenie by sa malo týkať piatich po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, do ktorých sa nezapočítavajú víkendy ani prázdniny.

"Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie," konštatuje minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti. Do pozornosti dáva novú vyhlášku ÚVZ SR č. 16, podľa ktorej sa žiak prvého stupňa základnej školy, žiak špeciálnej základnej školy alebo dieťa do desať rokov nemusí pri vstupe do budovy preukázať negatívnym výsledkom testovania.

Žiak by do školy nemal nastúpiť ani v prípade, ak bol jeden z rodičov pozitívne testovaný. V takomto prípade ostáva totiž celá domácnosť v povinnej 10-dňovej karanténe, vrátane žiaka. "Po návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára," poznamenáva rezort školstva.

V prípade, že mal žiak prvého stupňa základnej školy pozitívny test, ministerstvo školstva odporúča postupovať podľa Manuálu pre základné školy. Znamená to prejsť po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v danej triede na dištančnú výučbu. Časové obdobie určí RÚVZ, spravidla to býva desať kalendárnych dní. Aj v takomto prípade sa po návrate žiaka do školy požaduje potvrdenie od lekára.

Ministerstvo zároveň apeluje, aby sa na školách nezabúdalo na nosenie rúšok, dodržiavanie hygienicko-epidemiologického opatrenia.