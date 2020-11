Milióny otestovaných a desaťtisíce Slovákov v karanténe: Čo zatiaľ hovoria výsledky celonárodnej akcie!

Čísla, ktoré prekonali aj tie najružovejšie scenáre! Za prvý deň sa v rámci celoplošného testovania prišlo dať otestovať vyše 2,5 milióna ľudí.

Najviac pozitívnych prípadov bolo v regiónoch Žilina, Topoľčany, Ružomberok a Prešov. Hoci vo viacerých samosprávach zápasili s problémami, vláda hodnotí svoj projekt ako superúspešný. Čo na to hovoria odborníci?! A čo možno doteraz vyčítať z výsledkov celoplošnej akcie?

Niekoľkohodinové rady na testy väčšinu Slovákov neodradili. Svedčia o tom čísla zo soboty, keď 2 581 113 ľudí sa k testovaniu antigénovými testmi postavilo čelom. "Môžem povedať, že nedeľným obedom sme prekročili 3 milióny ľudí," povedal pre TV JOJ minister obrany Jaroslav Naď. Všetkým tým, ktorí išli na testovanie takpovediac dobrovoľne nasilu, sa premiér Igor Matovič ospravedlnil.

„Nechceli sme dopustiť, aby nám nemocnice kľakli na kolená. Len kvôli nim sme vás prinútili ísť na tento test,“ uviedol v nedeľu na tlačovej konferencii.

Spokojnosť s testovaním vyjadrila aj hlava štátu Zuzana Čaputová, ktorá však ešte v piatok neskrývala obavy. „Víkendové plošné testovanie sa nepochybne podarilo dobre zvládnuť. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali. Som rada, že sa nenaplnili obavy, vrátane tých mojich, a že vo výsledku každý, kto sa otestovať chcel, sa na test dostal,“ povedala pre TASR prezidentka s tým, že špeciálne ďakujem patrí najmä samosprávam.

Problémové okresy Otvoriť galériu Na výsledky testu sa čakalo asi 20 minút. Zdroj: Jozef Fabo, Nový Čas

Z takmer 2,6 milióna ľudí bolo 25 850 pozitívnych, čo je zhruba jedno percento. „Najviac pozitívnych prípadov bolo v regiónoch Žilina, Topoľčany, Ružomberok a Prešov,“ oznámil po prvom dni minister obrany Jaroslav Naď, pričom najväčší podiel nakazených, teda 1,84 %, odhalili v Žiline a Topoľčanoch. Podľa prezidenta Slovenskej spoločnosti infektológov Pavla Jarčušku takéto výsledky očakávali. „Môžeme byť radi, že ide o také nízke percento,“ dodal Jarčuška s tým, že hodnotiť mohol v čase našej uzávierky len výsledky sobotného testovania.

Kritika opozície

V sobotu sa podarilo otvoriť 99 % všetkých odberných miest. V prvý deň testovania sa však ukázali aj nedokonalosti tejto najväčšej logistickej akcie. Na mnohých miestach počas dňa chýbali certifikáty či testy. Získané výsledky sa nepozdávajú ani opozícii. Jedno percento pozitívnych vzoriek vraj nedáva o Slovensku takú predstavu, akú vykresľuje vláda na čele s premiérom. „Buď sa potvrdilo, že antigénové testy sú absolútne nevhodné na získanie relevantných dát o rozšírení infekcie, alebo v SR žiadna pandémia nového koronavírusu nie je,“ povedal v diskusnej relácii TA3 poslanec strany Hlas - sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok.

Dvakrát na testy

Keďže negatívny test je akousi vstupenkou do práce či do obchodov, mnohí nemohli uveriť, že práve oni sú pozitívni a budú musieť sedieť doma. Svoju infekčnosť si preto išli overiť na iné odberné miesto. „Svojím konaním vystavili nebezpečenstvu ďalších čakajúcich ľudí a členov odberných tímov, ktorí nemajú ochranné obleky,“ podotkla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že polícia to vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Navyše podľa ministra obrany Naďa bolo ukradnutých niekoľko desiatok certifikátov, ktoré ponúkali na sociálnej sieti za 30 eur tým, ktorí neboli na testoch. „Ľudia, ktorí ukradli certifikáty a ďalej ich predávajú, dostanú exemplárne tresty,“ uzavrel.