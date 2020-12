Rapová kráľovná Aless svojho vyvoleného ešte nenašla: Kto má u nej šancu? Jej kritériá vás prekvapia

Alessia Capparelli (22) alias Aless je mladá speváčka, textárka a raperka. Pôvabná Slovenka s talianskymi koreňmi už v sedemnástich rokoch plnila slovenské kluby, dnes valcuje sociálne siete a jej videá na YouTube majú milióny videní.

Váš otec je Talian a mama Slovenka. Stotožňujete sa aj s mentalitou Talianov? Hovoríte ich jazykom?

Hovorím po taliansky, ale nie perfektne, no dohovorím sa. Snažím sa čo najrýchlejšie doučiť jazyk, pretože tam mám rôzne pracovné plány do budúcna. Momentálne „karanténujem“ práve v Taliansku. Mentalitu Talianov stále objavujem, no sú mi veľmi blízki, sú pozitívni „srandisti“, čo je moja krvná skupina. Veď ich mentalitu mám sčasti v sebe aj ja (úsmev).

Máte priateľa alebo bližšieho človeka, s ktorým vzťah pre vás dáva zmysel?

Momentálne nie. Od pätnástich rokov sa plne venujem kariére a nájsť správneho človeka, ktorý dokáže byť v úplnom súlade s tým, čo robím, nie je jednoduché. Príde sám, určite v ten správny čas.

Akí muži sú teda pre vás sexi, z ktorých takpovediac „odpadávate“?

Muži, ktorí sú naozaj „mužmi“, sú silní, vedia byť oporou, no zároveň srdeční. Taká zlatá stredná cesta. Neviem si predstaviť byť s blond mužom. Paradoxne to ale väčšinou skončí tak, že naše ideály sa časom úplne rozbijú a skončíme s niekým, s kým by sme to nikdy nepredpovedali, však?

Ideálny romantický večer podľa Aless? Ktorá mužská celebrita by stála za hriech?

Ideálny? Asi večer v štúdiu (smiech), ale pokojne mi postačí aj spoločná večera, nie som na tieto veci príliš náročná. Romantické záležitosti sú skôr jednorazovými situáciami, viac ma zaujímajú tie dlhodobé. Za pomyselný hriech by asi stál najsexi herec Theo James.

Máte silný imidž na sociálnych sieťach. Mladí vás zbožňujú a ste pre nich vzorom, ktorý ich svojou tvorbou ovplyvňuje. Pociťujete voči nim zodpovednosť?

Myslím si, že už nie. Keby som dostala túto otázku pred štyrmi rokmi, keď som mala čerstvých osemnásť, asi by som povedala, že áno, ale dnes nie. Necítim zodpovednosť za nikoho iného než za seba. Na sociálnych sieťach je dnes už toľko rôzneho materiálu, že jediní ľudia, ktorí, bohužiaľ, majú tú najväčšiu zodpovednosť za deti, sú rodičia a majú to ťažké. To, že sa budem práve ja tváriť, že som anjel, budem sa fotiť v skafandri a usmievať sa, nezmení to, že doba je skazená. Snažím sa šíriť dobro, byť sama sebou, motivovať mladých a byť šťastná. Zvyšok nezmením a nechcem si už na plecia dávať ťarchu sveta.

Na instagrame máte v súčasnosti 142-tisíc sledovateľov. Dostávate od firiem rôzne reklamné ponuky a možnosti spolupráce. Môžete nám prezradiť, či si vyberáte ponuky najbližšie vášmu presvedčeniu, alebo je to tak, že v mladosti to nie je až také podstatné (veď ide o peniaze)?

Asi nejde o mladosť. Poznám dospelých ľudí, ktorí odpromujú aj menštruačný kalíšok za pár eur. Snažím sa spolupracovať naozaj len s firmami, ktorých produktom verím, no zároveň viem, že môj pohľad na produkt nemusí byť pohľadom niekoho iného, že to, čo sadne mne, nemusí druhým a zasa naopak. Určite boli situácie, keď som si povedala, že by som niektorú spoluprácu najradšej nezobrala, no zrovna sa natáčal nejaký klip a bola som rada, že ho budem môcť vyplatiť. Nikdy by som ale nezobrala nič, o čom viem, že to nie je kvalitné.

Aktuálne prežívame veľmi zložité obdobie pre celosvetovú pandémiu. Viete si predstaviť, keby to bolo nevyhnutné, že by ste sa venovali aj niečomu inému ako spevu a hudbe?

Viem si predstaviť čokoľvek. Pokojne aj prácu v reštaurácii, bavilo by ma robiť letušku, make-up artistku či písať knihy. Všetko, kde sú ľudia, kreativita a umenie.