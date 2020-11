Otestovali cez 3 milióny Slovákov! Matovič celý víkend zaklincoval, toto môže napísať iba on

Milý príspevok nám poslala čitateľka zo Žiliny: "Vážený Nový Čas, včera som absolvovala test na covid u nás v Žiline na Zaymusova. Zobrala som si so sebou malu skladaciu stoličku. No malo to rýchly priebeh, od 14. hodiny to trvalo 50 minút. Ešte aj pekne slnko svietilo. Inak veľmi šteklivý pocit - dalo sa to vydržať. Administratíva, zdravotníci a obetaví vojaci - veľká vďaka," napísala Táňa.