Maďarskí manželia testujú v Komárne: Po náročných hodinách povedali o Slovákoch TOTO!

Maďarskí zdravotníci, ktorí pomáhajú pri celoplošnom testovaní v Komárne, v sobotu ocenili pripravenosť testovania.

Manželská dvojica z Budapešti na otázku TASR uviedla, že z jej dopoludňajších skúseností vyplýva, že občania pristupujú k testovaniu pozitívne a že ho považujú za potrebné. "Manžel si dokončuje doktorandské štúdium na Semmelweisovej univerzite, ja absolvujem posledný ročník štúdia na lekárskej fakulte. Oslovila nás univerzita e-mailom, či by sme nešli na juh Slovenska, do oblasti, kde žije maďarská menšina, pomôcť s rýchlym testom na nový koronavírus. Požiadavkou bolo oprávnenie a skúsenosti so stermi," spresnila žena.

Po náročnom dopoludňajšom testovaní konštatovala, že ľudia majú k testovaniu veľmi pozitívny postoj. "Každý úzkostlivo dodržiaval epidemiologické pravidlá. Bolo vidieť, že testovanie dobre znášajú a že ho považujú za potrebné. Na nikoho sa nemôžeme sťažovať," dodala. "Každý bol ochotný spolupracovať a dodržiaval hygienické pravidlá. Môžeme konštatovať, že všetko funguje ako dobre naolejovaný stroj," dodal jej manžel.

Na otázku, či by Maďarsko nepotrebovalo podobné celoplošné testovanie, lekár povedal, že nie sú infektológmi, preto sa k tomu nedokážu vyjadriť. "Prihlásili sme sa dobrovoľne, nemáme informácie o tom, že by sme za to mali dostať finančnú odmenu. V maďarských médiách sa síce niečo o tom písalo, ale nevieme, či sa to dotkne aj nás," reagovala medička na otázku, čo ich motivovalo na pomoc.

V sobotu od skorých ranných hodín vypomáha pri celoplošnom testovaní 193 lekárskych asistentov z Maďarska, informovala o tom riaditeľka tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR Barbara Túrosová. "Uvedení lekárski asistenti boli rozvezení asistenciou Policajného zboru na konkrétne odberné miesta, kde vykonávajú odbornú lekársku činnosť," uviedla.

Ministerstvo vnútra (MV) SR spresnilo, že 44 lekárskych asistentov vypomáha v okrese Trebišov, 138 v okrese Komárno, desať v okrese Nové Zámky a jeden v okrese Levice. "Maďarským zdravotníkom je poskytnutý benefit vo forme bezplatného ubytovania a poskytnutá celodenná strava," dodala Túrosová.