Zrušia zákaz vychádzania pre ľudí bez testu? Matovič považuje Čaputovej návrh za nemiestny

V žiadnom prípade sa nebude zvažovať zrušenie zákazu vychádzania. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) na tlačovej konferencii v obci Hrubá Borša v okrese Senec.

Návrh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, označil za nemiestny.

Zrušením zákazu vychádzania by sa podľa Matoviča zrušil akýkoľvek zmysel projektu celoplošného testovania. Dodal, že z postoja prezidentky bol veľmi sklamaný. "Očakával som, že v tej najťažšej chvíli ako vrchný veliteľ ozbrojených síl pomôže vojakom zrealizovať tento projekt, a, bohužiaľ, opak sa stal pravdou. Necítil som zásadnú potrebu komunikovať s pani prezidentkou, moja odpoveď voči včerajšej výzve pani prezidentky je úspech, ktorý dnes všetci spoločne zažívame," skonštatoval.

Premiér pripustil, že v niektorých regiónoch by sa budúci víkend nemuselo konať ďalšie pretestovanie. "Musíme sa pozrieť na výsledky. Môže sa stať, že v niektorých okresoch bude pozitivita taká nízka, že by teoreticky nemuselo mať zmysel druhé pretestovanie, ale zatiaľ to berme tak, že všade druhé kolo bude a teoreticky z toho vypadne niekoľko okresov s extrémne dobrými číslami," vysvetlil Matovič.

Premiér si myslí, že účet za prvé a druhé kolo testovania bude približne toľko ako jeden deň tvrdého lockdownu. Pripomenul, že všetko nie je o peniazoch, prvoradé je podľa neho zdravie ľudí.

Prezidentka v piatok (30. 10.) žiadala premiéra prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, aby sa netrestali ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí naň nemôžu prísť. Poukázala na možné negatívne dôsledky pre spoločnosť. Vyzvala tiež na dobrovoľnosť testovania a pozvala občanov, aby využili túto príležitosť v ich obci či meste, ak ju budú mať, a to bez strachu a v záujme ochrany zdravia.