Senzácia na úkor Djokoviča: Srb si proti outsiderovi takmer neťukol

Taliansky tenista Lorenzo Sonego sa vo štvrťfinále turnaja ATP 500 vo Viedni postaral o senzáciu.

Po výbornom výkone deklasoval najvyššie nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6:2, 6:1. Líder svetového rebríčka ATP prvýkrát v kariére podľahol súperovi, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže ako "lucky loser".

V osemfinále US Open proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi Djokoviča diskvalifikovali za odpálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne. Vo finále Roland Garros prehral Srb v troch setoch so Španielom Rafaelom Nadalom. Napriek štvrťfinálovému výbuchu vo Viedni má Djokovič veľkú šancu šiestkyrát zakončiť rok ako svetová jednotka.Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa stal prvým semifinalistom dvojhry, keď vyradil štvrtého nasadeného Rusa Daniila Medvedeva 6:4, 7:6 (5).

dvojhra - štvrťfinále:

Lorenzo Sonego (Tal.) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:2, 6:1, Andrej Rubľov (Rus.-5) - Dominic Thiem (Rak.-2) 7:6 (5), 6:2, Kevin Anderson (JAR) - Daniil Medwedew (Rus.-4) 6:4, 7:6 (5)