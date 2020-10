Slovenský rozhodca mal pred zápasom kariéry nervozitu: Spal som len hodinu!

Zvládol to! Slovenský futbalový rozhodca Filip Glova (32) má za sebou zápas kariéry. V súboji základnej skupiny Európskej ligy medzi londýnskym Arsenalom a írskym Dundalkom (3:0) odviedol na prázdnom Emirates Stadium vysoko profesionálny výkon, čo vo svojom hodnotení vyzdvihol aj delegát stretnutia.

Britské derby malo hladký priebeh. Glova nemusel riešiť žiadnu vyhrotenú situáciu či nebezpečný zákrok. Karty ostali v jeho vrecku až do záverečného hvizdu.povedal slovenský arbiter pre Nový Čas.

V skupinovej fáze Európskej ligy nie je k dispozícii systém VAR. Na londýnskom štadióne by bol zbytočne. „Často sa hralo v šestnástke Dundalku. Musel som byť neustále v strehu, lebo mohlo prísť k penalte. Bolo to náročnejšie skôr mentálne ako fyzicky.“

Glova chlapsky priznal, že sa napriek 17-ročnej rozhodcovskej praxi neubránil zvýšenej nervozite. „Hodinu pred zápasom som bol vo veľkom strese. Nezvyknem mávať tlaky, ale cítil som dôležitosť zápasu i prítomnosť známeho delegáta. Lomcovali mnou emócie. Adrenalín sa po zápase vyplavuje len postupne. Aj preto som dokázal v noci spať len hodinu.“

Hodnotenie škótskeho delegáta, z ktorého mal rešpekt, ho potešilo. „Bol maximálne spokojný s mojím výkonom. Nemal takmer žiadne výhrady. Len malé drobnosti na vylepšenie. Ocenil môj pohyb po ihrisku i komunikáciu s hráčmi. Pre mňa je to povzbudivé vysvedčenie,“ prezradil Glova.

Pred odletom do Londýna si pozrel pár zápasov oboch súperov. Na Ostrovoch sa rozhoduje trochu inak ako na kontinente. „Snažíme sa prispôsobiť štýlu hry súperov. Pustil som fyzický futbal do maximálnej miery. Hráči to akceptovali. Nechcel som hru kúskovať. Pravda, čakal som ťažší zápas.“

Obmedzenia platili aj pre kvarteto našich rozhodcov. „Od UEFA máme striktný zákaz chodiť po meste. Naše oporné body sú letisko, hotel a štadión. Nemôžeme sa ísť prejsť, ani si sadnúť na kávu. Je to čisto trojdňová práca a späť na Slovensko,“ uzavrel slovenský rozhodca.

B-skupina EL:

Arsenal - Dundalk 3:0

Polčas: 2:0. Góly: 42. Nketiah, 44. Willock, 46. Pepe.

Rozhodovali: Glova - Bednár, Ferenc, Očenáš (všetci SR).