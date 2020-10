Misska Fabušová opísala momenty pred nehodou s Kollárom: Priznala zásadnú chybu!

Musel ísť pod nôž. Predseda parlamentu Boris Kollár (55) po vážnej dopravnej nehode podstúpil operáciu krčného stavca.

Podľa informácií z parlamentu je jeho stav stabilizovaný. Medzičasom však prehovorila bývalá misska Miroslava Fabušová (37), ktorá s ním sedela vo vládnej limuzíne. Tá tvrdí, že politik ju viezol do lekárne z neďalekej Dunajskej Lužnej.

O zákroku v nemocnici na Kramároch informovali z Národnej rady. „Boris Kollár dnes absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne,“ povedala hovorkyňa Michaela Jurcová. Má ísť o zákrok na druhom krčnom stavci, ktorý mal politik po nehode zlomený, a bolo potrebné ho stabi­lizovať. Lekári pô­vodne po nehode nevedeli povedať, či budú musieť zasiahnuť, no napokon si to situácia vyžiadala. Kollár mal krátko po nehode vážne problémy s dýchaním.

Pomohol mu jeho ochrankár Ľuboš, ktorý sám mal zlomené rebrá a tržné poranenie hlavy. „Bezprostredne po nehode skontroloval jeho stav a začal s prvou pomocou, pri ktorej mu spriechodnil dýchacie cesty a kontroloval životné funkcie až do príchodu rýchlej zdravotnej služby,“ informoval rezort vnútra. Kollára následne previezli do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy a neskôr skončil na Kramároch.

Vizážistka vysvetľuje

Veľkú pozornosť vzbudzuje prítomnosť bývalej missky Miroslavy Fabušovej na zadnom sedadle vládnej limuzíny, kde sa viezla spolu s Kollárom. Doteraz nebolo jasné, kam sa počas zákazu vychádzania s predsedom parlamentu za Sme rodina vybrali. Fabušová teraz prehovorila pre tvnoviny.sk. „Som na JISke, stále sa to tak trošku mení. Mám 7 zlomených rebier, zlomený švrtý krčný stavec, aj kľúčnu kosť a zle sa mi dýcha. Chytám zápal pľúc, tak mi nasadili antibiotiká a bojujem tu s tým,“ priblížila svoj zdravotný stav.

Nie je jasné, či bude musieť aj ona putovať pod nôž lekárov. Sama však tvrdí, že vie hýbať končatinami. Po prvotných špekuláciách modelka a vizážistka opísala minúty pred nehodou a prečo bola vlastne vo vládnej limuzíne s Kollárom. „Ja som mu volala, išiel z Mostu pri Bratislave a ja bývam v Dunajskej Lužnej. V Lužnej nemali to čo ja potrebujem na liečbu tetánie, tak ma zobral do lekárne do Bratislavy, tam sme však nedošli,“ vysvetlila Fabušová s tým, že Kollár išiel od syna. Či išli prirýchlo povedať nevedela.

„Ja som bola v šoku, ani som si neuvedomila, čo sa deje. To vás tam hádže zo strany na stranu, otvárajú sa airbagy. Ja som ani nevedela, že sme prerazili plot, až všetko po tom som čítala,“ dodala. Priznala, že nebola pripútaná, nevedela povedať či Kollár bol. Predseda parlamentu ju vraj bežne v limuzíne nevozí. „To bolo výnimočné. Len v tom, že aj on vie, čo je tetánia, ale hlavne fakt som nemala inú možnosť, ako zohnať tie svoje lieky. V Lužnej je malá lekáreň, ale zrovna toto tam nemali,“ uzavrela s tým, že to bolo na poslednú chvíľku.

Budú čakať na Kollára

Či takéto vysvetlenie bude stačiť koaličným partnerom, nie je jasné. Väčšina hovorí, že budú chcieť vysvetlenie priamo od Kollára, iní to považujú za papalášizmus. Premiér Igor Matovič tvrdí, že sa na to Kollára bude pýtať. „Počkám na to, keď bude v takom stave, aby som sa ho mohol opýtať, aby mi predtým povedal svoj postoj, a následne poviem môj.“

Podľa pravidiel však minister či predseda parlamentu môže vo vládnej limuzíne viezť, koho uzná za vhodné. Otázne je, či to bolo nevyhnutné v čase, keď premiér či minister zdravotníctva testovali ľudí na koronavírus na Orave a platil zákaz vychádzania.

Čo je to tetánia

Tetánia alebo tetanický syndróm býva označovaná aj ako ochorenie vystresovaných, ktoré postihuje najmä mladých ľudí. Pripomína panickú úzkostnú poruchu. Má mnoho rôznych príznakov, od kŕčov, sťaženého dýchania, brnenia v končekoch prstov až po tŕpnutie úst či búšenie srdca. Prejavmi môže zdanlivo pripomínať mŕtvicu. Na zmiernenie príznakov sa odporúča užívať magnézium, kalcium či vitamín D. Pri veľkých ťažkostiach môže lekár predpísať antidepresíva alebo lieky proti úzkosti.