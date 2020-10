Ochrankár Ľuboš nezaváhal a zachránil Kollárovi život: Kto je hrdina nehody

Hrdinom sobotnej nehody predsedu parlamentu sa stal ochrankár Borisa Kollára.

Ten krátko po havárii duchaprítomne zareagoval na problémy Kollára s dýchaním. Podľa zistení Nového Času týmto záchrancom bol ochrankár Ľuboš, ktorý sa po boku šéfa parlamentu objavuje dlhšie.

Ministerstvo vnútra upozornilo na obetavosť ochrankára, ktorý napriek vážnym poraneniam okamžite zasiahol aj pri Kollárovi. Bezprostredne po nehode skontroloval jeho stav a začal s prvou pomocou. „Pri ktorej mu spriechodnil dýchacie cesty a kontroloval životné funkcie až do príchodu rýchlej zdravotnej služby,“ informoval rezort vnútra. Kollára následne previezli do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy a neskôr skončil na Kramároch, kde čakal na to, či podstúpi operáciu v súvislosti so zlomeninou druhého krčného stavca či s možnou zlomeninou kľúčnej kosti.

O rýchlom zásahu prítomného ochrankára hovoril aj minister práce Milan Krajniak. „Príslušník Úradu na ochranu ústavných činiteľov zachránil Borisovi Kollárovi život, pretože si všimol, že nemôže dýchať, lebo mal zapadnutý jazyk. Vďaka tomu, že si to všimol, sa ho podarilo stabilizovať,“ hovoril minister s tým, že mu patrí vďaka. Tento Kollárov ochrankár pritom skončil so zlomeninou rebier a s tržným poranením hlavy.

Podľa informácií Nového Času ide o Ľuboša, ktorý sa po boku Kollára objavil častejšie už v minulosti. Deň pred nehodou s ním prišiel aj na hromadné testovanie poslancov na koronavírus, ktoré sa konalo po tom, čo v parlamente zistili nákazu u Mariana Kotlebu. Ochrankár Ľuboš sa venoval aj dobrovoľnému hasičskému zboru a prejsť mal aj armádnym výcvikom.