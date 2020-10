Obyvatelia si musia počkať: Dúbravsko-karloveská radiála sa spustí neskôr, ako mala

Električka začne po zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále v Bratislave premávať z prevádzkových dôvodov v pondelok (26. 10.) až od obeda.

TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Električková doprava mala byť pôvodne spustená už ráno, čo deklaroval magistrát spolu so zástupcami miestnych samospráv ešte koncom týždňa.

"V pondelok (26. 10.) začne z prevádzkových dôvodov premávať električka po novozrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále od 12.00 h na obed," uviedla Rajčanová.

Linka č. 4 bude od rána do obeda ešte premávať v úseku Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra s prestupom na náhradnú dopravu X5 na zastávke Nám. Ľ. Štúra. Linka č. 9 bude premávať v úseku Ružinov - Chatam Sófer, kde bude možný prestup na náhradnú autobusovú linku X5, ktorá bude premávať po svojej doterajšej trase. "Po 12.00 h sa spustí premávka električkových liniek 4 a 9 do Karlovej Vsi a linky 4 do Dúbravky," poznamenala Rajčanová.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizovalo ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia pribudli bezbariérové zastávky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov Molecova a Damborského.