Premiér Igor Matovič v otvorenom rozhovore o celoplošnom testovaní: Toto ma veľmi mrzí!

Teší ho záujem ľudí o testovanie, no trápi správanie Petra Pellegriniho.

Premiér Igor Matovič navštívil v sobotu odberné miesto na plavárni v Tvrdošíne, kde sa od rána do obeda zapojil aj do odberného tímu ako administratívny pracovník. Pred začiatkom odberov sa dal aj sám otestovať a Novému Času poskytol rozhovor.

Prečo ste prišli práve do Tvrdošína?

- Počúvame týždne správy, že na Orave je najhoršia situácia a v Tvrdošíne úplne najhoršia, patrí sa zabojovať tam, kde je najhoršie.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zapojili ste sa do odberného tímu ako administratívny pracovník. Prečo práve táto funkcia?

- Oboznámil som sa so všetkými úlohami, ale niektoré, samozrejme, vykonávať nemôžem. Tak som si mohol vybrať, či budem na konci, baliť do obálky to posolstvo, nie stále pozitívne a príjemné, alebo na začiatku, keď ľudia prídu a odovzdajú občiansky preukaz. No tak som si vybral začiatok.

Ako vám to išlo?

- Nechcem povedať, že radostne, ale radostne z toho, že prišla kopa ľudí, lebo si uvedomujú, že toto je cesta k tomu, aby sme opäť mohli žiť slobodne aj v tejto neľahkej situácii. Priznávam, že tesne pred obedom mi už písmenká a čísla preskakovali a už som sa mýlil. Táto práca, hlavne zdravotníkov, je veľmi náročná. Mali by sme si to veľmi ceniť a prosiť ich o pomoc aj nasledujúci víkend a ten ďalší, lebo bez nich to nemáme šancu zvládnuť.



Ako by ste doposiaľ zhodnotili testovanie?

- Mimoriadne úspešný pilotný projekt a priznám sa, že aj nad moje očakávania. Vedel som, že keď túto úlohu zverím do rúk ozbrojených síl, tak nezlyhajú a že jediní sú schopní v tejto republike to splniť za taký krátky čas. Je to logisticky náročná operácia, mali len niečo vyše týždňa a všetko je zorganizované tip-top. Je len pár vychytávok, menších pôrodných bolestí. No o tom sú pilotné projekty, že sa to vychytá a odstráni a keď pôjdeme na celé Slovensko, tak to už pôjde ako teplý nôž cez maslo.