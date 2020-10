Matej Tóth zabojuje o ďalšie zlato na OH v Tokiu: Na Dudinskej päťdesiatke splnil kvalifikačný limit

Slovenský atlét Matej Tóth splnil limit pre olympiádu v Tokiu a bude môcť obhajovať zlato na najdlhšej chodeckej trati.

Tóth absolvoval chodeckú päťdesiatku prvýkrát od minuloročného svetového šampionátu v katarskej Dauhe, kde v obrovskej horúčave preteky nedokončil. V Dudinciach ho naopak čakalo sychravé počasie a mokrá trať, no ani to ho nezastavilo vo vysnívanom cieli zaistiť si účasť na olympiáde. Tóth potvrdil deklarovanú vysokú výkonnosť a v slabšej, no stále kvalitnej medzinárodnej konkurencii, predviedol sólojazdu. V Dudinciach zvíťazil štvrtýkrát v kariére. Predtým uspel aj v rokoch 2011, 2015 a 2018.



V disciplíne, ktorá je na programe hier od roku 1932, sa to podarilo iba Poliakovi Robertovi Korzeniowskému, ktorý triumfoval dokonca trikrát, v rokoch 1996, 2000 i 2004.