V hokejovej bubline strihala miliónové hviezdy! Barberka Dušana sa však najviac potešila Tatarovi

Nezabudnuteľný zážitok! Tak slovenská barberka Dušana Gembická-Tóth (36) vnímala skutočnosť, že sa jej v čase nedávneho zámorského play-off dostalo pocty postarať sa o zostrih viacerých hviezd NHL.

Spomedzi prominentných hostí, ktorí zavítali v rámci „bubliny“ do jej hotelového pánskeho salóna, ju pritom azdaGembická-Tóth žije v Kanade už 16 rokov a keďže hokej je v krajine najpopulárnejším, ba až národným športom, neminul, samozrejme, ani ju., alebo Zdenovi Chárovi a Bostonu. Palce ale držím aj ostatným Slovákom a ich tímom,“ rozhovorila sa pre Nový Čas sympatická Dušana. Tá aktuálne pracuje už 11. rok ako barberka v známom pánskom salóne, ktorý je súčasťou jedného z hotelov v Toronte. Keď­že práve v ňom našlo v minulých mesiacoch v „bubline“ bojov o Stanleyho pohár útočisko mnoho klubov slávnej profiligy, vystriedalo sa jej pod rukami veľa zvučných mien. Klasické strihy aj modernejšie účesy? Žiadny problém!no boli aj takí hráči, ktorí boli veľmi tichí a vôbec nekomunikovali.Bolo cítiť, že mnohí z nich boli z celej situácie napätí,“ doplnila rodáčka z Lučenca, ktorá si vzala do parády okrem iných aj kanadskú oporu Bostonu Brada Marchanda, ruských parťákov z Washingtonu Iľju Kovaľčuka a Jevgenija Kuznecova či ich českých spoluhráčov Radka Gudasa a Jakuba Vránu alebo Martina Nečasa z Caroliny. Jednoznačne najväčšiu radosť jej však urobil návrat Tomáša Tatara do jej kresla po 11 rokoch.priznala Novému Času Gembická-Tóth s tým, že kým Tatar vtedy ako ucháň bojoval o šancu na farme Detroitu, dnes kľúčový muž Montrealu patrí medzi jej obľúbených korčuliarov.Moji kolegovia mi len v dobrom závideli. Tomáš je skvelý človek a vynikajúci hráč a bolo mi cťou ho po toľkých rokoch znovu strihať,“ dodala Dušana, ktorá by si podobnú príležitosť ešte rada niekedy v budúcnosti zopakovala.K stretnutiu so slovenskou barberkou Dušanou v torontskej bubline sa vyjadril aj Tomáš Tatar., keď som hrával na farme Detroitu. Dobre sme si pokecali, bolo to milé stretnúť niekoho zo Slovenska. Na pamiatku si urobila aj spoločnú fotku,“ vyjadril sa Tatar.