Vodiči, obrňte sa pevnými nervami: Na diaľnici D1 vás čaká viacero obmedzení

Motoristov čaká viacero dopravných obmedzení na diaľnici D1. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Od piatka od 22.00 h do nedele (25. 10.) do 22.00 h sa úplne uzavrie tunel Horelica a prípojná komunikácia. Dôvodom je oprava vozovky cesty prvej triedy 11A v úseku od križovatky s cestou prvej triedy 11B až po portál tunela "Čadca", realizovanej v rámci výstavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

"Doprava v smere do Žiliny bude presmerovaná pred tunelom z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce) s pokračovaním po I/11, respektíve III/2017, až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou," spresnila spoločnosť. V smere do Čadce bude doprava odklonená z cesty 11A na miestnu komunikáciu v Oščadnici, po ceste tretej triedy 2013 na cestu prvej triedy 11 a následne sa po 11B vráti na 11A.

Doprava bude čiastočne obmedzená aj v križovatke Horná Streda, a to v pravom jazdnom páse (smer Trenčín). Dôvodom je oprava vozovky na dvoch mostoch. Motoristi musia s týmto obmedzením rátať od pondelka (26. 10.) do utorka (27. 10.). Práce budú realizované v čase od 7.00 h do 18.00 h v pravom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku.