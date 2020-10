Slováci húfne odchádzaju z Bratislavy: Celý obchvat smerom na Trnavu stojí

Slovensko sa pripravuje na čiastočný lockdown! Vláda oznámila, že nasledujúce tri týždne budeme musieť obmedziť mobilitu na minimum, a tak pristúpila k nariadeniu zákazu vychádzania.

To sa dotklo aj dopravy. V piatok v poobedných hodinách sa nápor ľudí, ktorí cestujú z Bratislavy do miesta svojho trvalého bydliska zvýšil natoľko, že cesty sú úplne upchaté. Celý obchvat z Bratislavy smerom na Trnavu stojí, vodiči hlásia obrovské kolóny.

Tvrdší zákaz vychádzania má platiť pre 4 najzasiahnutejšie okresy - Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov. Bude platiť od 24.10. do 1.11. a má výnimky, ľudia môžu íst do obchodu, k lekárovi, do prírody a podobne. Musia sa však preukázať negatívnym testom na koronavírus - PCR testom alebo antigénovým testom. Nesmie byť starší ako 23. október.



Od soboty 24.10. do nedele 1.11. platí zákaz vychádzania aj vo všetkých zvyšných okresoch. Výnimkami sú cesty na testovanie, do práce, so psom, do lekárne, do obchodu či do prírody v okrese bydliska. Na rozdiel od štyroch najzasiahnutejších okresov nemusia mať ľudia na to negatívny test.

Zákaz vychádzania mimo bydliska nebude podľa výnimiek platiť v čase od 1.00 do 5.00 h. Rovnako v prípade cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy, návštevy najbližších potravín, lekárne, lekára či starostlivosti o blízku osobu. Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, 'venčenie' spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska. Možno tiež ísť na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, ako aj na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Výnimku má aj pobyt v prírode v okrese bydliska a dojazd do bydliska do 25. októbra.