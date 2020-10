Putin vidí za výrobou vakcíny skvelý biznis! Vyzval podnikateľov, aby sa zapojili do výroby

Ruská vláda sa kvôli koronavírusu nechystá zaviesť tvrdé reštriktívne opatrenia, uistil dnes ruský prezident Vladimir Putin podnikateľov a priemyselníkov.

Vyzval ich, aby sa zapojili do výroby vakcíny proti koronavírusu, ktorú označil za dobrý biznis aj z hľadiska vyhliadok na svetovom trhu. Ešte predtým Putinov hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že úrady v reakcii na rastúce údaje o počtoch nakazených v súčasnosti neplánujú zaviesť celoštátnu karanténu.

Rusko dnes zaznamenalo rekordných 317 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19 a tiež 15 700 nových prípadov nákazy sa blíži rekordu, ustanovenému skôr v tomto týždni, poznamenala agentúra Reuters. Od začiatku pandémie sa v Rusku, ktoré má približne 145 miliónov obyvateľov, nakazilo 1,45 milióna ľudí, z ktorých takmer 25 000 zomrelo.

"Pokiaľ ide o možnosť tvrdých, totálnych obmedzení: Nechystáme sa to urobiť. Vláda nemá takéto plány," povedal Putin na porade s vedením zväzu priemyselníkov a podnikateľov. Hoci sa počet nakazených zvýšil, zdravotníci sa podľa šéfa štátu naučili s ochorením bojovať, získali lieky a tiež očkovacie látky. S nákazou je potrebné bojovať ďalším testovaním, posilňovaním zdravotníctva, nosením ochranných pomôcok, dodržiavaním pravidiel a očkovaním, zdôraznil prezident a vyzval podnikateľov, aby sa zapojili do výroby ruskej vakcíny.

"Je to dobrý biznis. Experti predbežne odhadujú tržby z tejto vakcíny na svetovom trhu približne na 100 miliárd dolárov ročne. To je dobrý biznis s jasnou humanitárnou pridanou hodnotou. Taká práca je žiadaná u nás v Rusku aj vo svete," povedal Putin podľa agentúry Interfax.

Prvoradé je podľa neho ochrániť pred koronavírusom Rusov, vývoz vakcíny je dôležitý, ale až druhoplánový. Hlavné je teraz vytvoriť kapacity pre zvyšovanie výroby. "A tieto kapacity musia byť v prvom rade zamerané na očkovanie ruských občanov," povedal. "Pokiaľ ide o export, je to dôležitá úloha. Samozrejme je možné (vakcínu) jednoducho predávať, ale lepšie je to vyriešiť takým spôsobom, že naši partneri si vytvoria vlastné výrobné kapacity pri sebe a my im tam zariadime výrobu našej vakcíny," dodal šéf štátu .