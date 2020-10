Oscarový herec Jeff Bridges trpí zákernou chorobou: Big Lebowski má rakovinu

Bojuje so zákernou chorobou.

Jeff Bridges (70) na sociálnej sieti oznámil, že má rakovinu. Ide o lymfóm, teda nádor na lymfatických uzlinách. Prognózu na vyliečenie má podľa lekárov dobrú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Herec Jeff Bridges (70) oznámil zlú správu na sociálnej sieti twitter v duchu svojej najslávnejšej postavy: „Ako by povedal Dude... na svetlo sveta sa dostalo nové h***o. Bol mi diagnostikovaný lymfóm,“ vyjadril sa. Lymfóm je nádor na lymfatických uzlinách, ktoré sa v tele starajú o reguláciu imunitného systému. „Napriek tomu, že je to vážne ochorenie, mám šťastie, že mám skvelý tím doktorov a prognóza je dobrá. Začínam sa liečiť a budem vás informovať o mojom zotavovaní,“ dodal Jeff.

Herec sa najviac preslávil rolou v už kultovom filme bratov Coenovcov The Big Lebowski z roku 1998. Zahral legendárneho Jeffreyho „Duda“ Lebowského, apatického povaľača, ktorý miluje marihuanu, ničnerobenie a popíjanie drinku White Russian, čo je kombinácia vodky, smotany alebo mlieka a kávového likéru. Taktiež dostal Oscara za rolu speváka Otisa Blaka vo filme Crazy Heart. V súčasnosti tiež nakrúca seriál The Old Man, ktorý by mal mať premiéru na streamovacích službách.

Jeffrey Leon Bridges (70)

- nar. 4. decembra 1949, Los Angeles

- herec, spevák, producent, skladateľ

- majetok 13,5 milióna eur

- najznámejšia rola Jeff „Dude“ Lebowski

- Oscara získal za rolu Otisa „Bad“ Blakea vo filme Crazy Heart (2009)

- okrem hereckej kariéry má hudobnú skupinu a na konte tri albumy

- je ženatý so Susan Geston od roku 1977 a majú 3 deti