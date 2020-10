Herec Robert Redford v slzách: Rakovina mu zabila syna, nepomohli ani dve transplantácie

Robert Redford (84) sa celý život obával o syna Jamesa († 58), ktorý mal od detstva vážne zdravotné problémy.

Od minulej jesene sa musel zmierovať s tým, že jeho potomok s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro zomrie. Pripraviť sa na to ale rovnako nedokázal. Pre otca milujúceho svojho syna je teraz ťažké zmieriť sa s tým, že rakovina vyhrala. James Redford sa necelý rok liečil so zhubným nádorom pečene.



James zomrel v piatok 16. októbra a jeho otec Robert priznal, že sa vyrovnáva s neuveriteľným zármutkom a bolesťou srdca. Syn slávneho hollywoodskeho herca podľahol rakovine pečene skôr, než mu stihli orgán vymeniť pri transplantácii.



"Zármutok je nezmerateľný, keď vám zomrie dieťa. Jamie bol milujúci syn, manžel a otec. Jeho odkaz bude žiť vďaka jeho vlastným deťom, umeniu, filmovaniu a oddanosti ochrane prírody a životného prostredia," uviedla za Redforda hovorkyňa Cindi Berger.



James Redford od detstva trpel chorobami pečene a do svojich dvadsiatich prekonal dve transplantácie. Pred dvoma rokmi začal mať opäť vážne problémy a čakal na ďalšie transplantáciu. Vlani v novembri u neho lekári potvrdili zhubný nádor. Jamesa prežila jeho manželka Kyle, s ktorou žil tridsaťdva rokov, a tiež ich dve spoločné deti.