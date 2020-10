Všetko, čo doteraz vieme o plošnom testovaní: Hrozí mastná pokuta! A toto sa stane, keď nepríde dieťa

Už sú jasné viaceré detaily. Premiér Igor Matovič (47) oznámil, že Slovensko už budúci víkend čaká dobrovoľné plošné testovanie.

Tento pojem má však jeden veľký háčik. Ak totiž na testovanie človek nepôjde, tak nasledujúcich 10 dní bude musieť zostať v domácej izolácii. Kontrolovať to budú príslušníci polície, keďže každý by mal dostať certifikát. V opačnom prípade hrozí pokuta do 1 650 eur.

Matovič hovorí, že testovať sa musí každý človek nad 10 rokov. „Bude to s veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné s tým, že ľudia, ktorí sa nepreukážu akýmkoľvek testom zo štátneho alebo zo súkromného testovania, budú nasledujúcich 10 dní v karanténe,“ povedal premiér s tým, že „každý, kto sa zúčastní na testovaní, bude mať potvrdenie o testovaní, a keď ho príslušník vyzve, aby sa preukázal, a neurobí to, ide na normálne priestupkové konanie a hrozí mu pokuta do 1 650 €“.

Ak človek zostane v karanténe pre pozitívny test, bude dostávať dávku PN či OČR. Ak však nepríde na testovanie, bude musieť zostať doma bez týchto dávok. Zaujímavé tiež je, že ak na test nepríde dieťa nad 10 rokov, v karanténe by mal ostať aj jeho súrodenec.

Samotné testovanie bude prebiehať na viac ako 5-tisíc odberných miestach po Slovensku počas troch dní - od piatka do nedele. Testovať sa bude antigénovými testmi, ktoré včera poslala Južná Kórea. Minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že ľudia ani zdravotníci sa nemajú obávať nákazy. „Antigény zachytia infekčných ľudí. V prípade, že je test, tak ochranné pomôcky úplne postačujú na ochranu kohokoľvek,“ dodal. K dispozícii majú byť aj odberné jednotky, ktoré prídu domov. Pôjdu tiež na strategicky vhodné miesta, ako sú rómske osady, aby vedeli testovať ľudí v blízkosti bydliska a nespôsobovali mobilitu, ktorej chcú zabrániť.

Ako bude fungovať zákaz vychádzania

Matovič avizuje, že budú prijímať právne kroky na úrovni vlády. „Zákaz vychádzania je rozhodnutie vlády. Predbežný úmysel je, aby sa každý slobodne rozhodol. Kto nedôveruje štátnemu, tak sa môže rozhodnúť, že pôjde do súkromného laboratória,“ tvrdí premiér. Ľudia si tiež môžu spraviť aj štandardný a presnejší PCR test, no ten by nemal byť starší ako dátum začiatku plošného testovania. „Od pondelka po testovaní nejaký test budeme musieť mať,“ povedal. Zákaz vychádzania bude platiť pre ľudí, ktorí sa rozhodli neotestovať. „Presne takisto, ako sme mali na jar. Policajt zastaví auto a idete alebo nejdete fúkať, keď nejdete, tak ste považovaný za človeka, ktorý alkohol v sebe má,“ hovoril príklad Matovič.