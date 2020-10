Bijú na poplach! Rakovina prsníka patrí dnes medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien a na Slovensku predstavuje až 18 percent všetkých karcinómov v ženskej populácii. Počet prípadov rakoviny prsníka však z roka na rok rastie a preto je veľmi dôležité nielen pravidelné samovyšetrenie prsníkov, no aj skorá diagnostika a moderná liečba. Práve tejto téme sa vrámci pink októbra venuje pacientská aliancia Nie rakovine, ktorá mnohým ženám prináša nielen nádej, no upozorňuje aj na to, ako veľmi na Slovensku chýba moderná inovatívna liečba.