Preventívne vyšetrenie u gynekológa by dokázalo ročne zachrániť životy približne 200 Sloveniek, ktoré podľahnú rakovine krčka maternice. Jej príčinu - HPV vírus - totiž lekári dokážu včas odhaliť. Efektívnym riešením by bolo aj očkovanie detí približne v 13. roku života. Zakladatelia aliancie Nie rakovine Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman tvrdia, že téme prevencie je potrebné venovať sa aj napriek situácii pandémie nového koronavírusu. Vyjdú preto do slovenských miest, kde budú hovoriť o tom, že na preventívne prehliadky chodí iba 20 percent žien.