Otvorená spoveď Milana Kňažka o ťažkom priebehu COVID-u 19: Korona ma psychicky položila!

Herec Milan Kňažko (75), ktorého koronavírus zasiahol v plnej sile a pripútal ho na nemocničné lôžko, sa zdá, že už je v poriadku.

Počas hospitalizácie si prešiel doslova peklom a na posledné tri týždne určite nebude spomínať s úsmevom. Herec detailne opísal priebeh svojho ochorenia, jeho následky, ale aj kde všade sa mohol nakaziť. Umelec netušil, že ochorenie môže mať okrem všeobecne známych príznakov aj obrovský vplyv na jeho duševné zdravie. Zachovať si pri ťažkom priebehu ochorenia optimistický pohľad sa pre neho zdalo nemožné.

„Som COVID pozitívny šiesty deň. Stav sa zhoršil a som v nemocnici.“ Toto sú kľúčové slová, ktoré Kňažko uverejnil 29. septembra na svojej sociálnej sieti a ktoré spustili vlnu podpory od jeho fanúšikov, ale aj kritiky od hercových neprajníkov. Novému Času sa počas jeho hospitalizácie podarilo s hercom skontaktovať. Bol zoslabnutý a potvrdil nám vážnosť svojho zdravotného stavu.

Doma z nemocnice je už necelý týždeň a hoci sa cíti lepšie, stále nie je pri plnej sile. Skoro po mesiaci od prvých príznakov Kňažko podrobne opísal priebeh vážneho ochorenia. Ako sa vlastne teraz cíti? „Čím ďalej, tým lepšie, ale stále to nie je dobre. Hlas mi odišiel, pretože mám stále zápal pľúc, ale bol som ubezpečený, že už mám dostatok protilátok na to, aby sa s tým organizmus vyrovnal,“ reagoval pre portál aktuality.sk

Zákerný COVID-19

Víkend pred vypuknutím ochorenia odohral herec v Čechách tri predstavenia, z toho jedno s 89-ročnou Jiřinou Bohdalovou. „Neviem, kde som sa nakazil. Mohlo to byť niekde na pumpe, objednával som si pizzu na hotel,“ priznáva herec, ktorý je rád, že nenakazil ani svojich hereckých kolegov, ani nikoho vo svojej rodine, všetci mali negatívny test.

Prvé príznaky u seba spozoroval v utorok 22. septembra, v stredu sa dal otestovať a mal pozitívny výsledok. O pár dní už musel ísť do nemocnice, lebo bol podľa vlastných slov šedý. „Ak ma niečo naozaj oslabilo, boli to teploty medzi 38 a 39, ktoré trvali až 11 dní. Viete, keď máte teplotu, tak ju máte tri, štyri, päť dní. Ale keď to máte 11 dní, veľmi vás to unaví,“ priznal Kňažko, ktorý potvrdil aj stratu chuti a čuchu.