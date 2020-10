Fico reaguje na celoplošné testovanie Slovenska: Vyprosujem si, aby nás Igor Matovič vydieral

Predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica zaujíma pri celoplošnom testovaní na nový koronavírus názor odborníkov. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti ako reakciu na vyhlásenie predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), že sa na Slovensku uskutoční celoplošné testovanie.

"Ja naozaj nepotrebujem na to nejaké vyhlásenie Matoviča alebo nejaké vydieranie, aby som išiel na testovanie. Ak sa rozhodnú experti a odborníci, že to je dobrý krok, tak to urobme, ale vyprosujem si, aby nás Igor Matovič vydieral," uviedol Fico. Tvrdí, že Matoviča nikto v krajine už neberie vážne. "Takto spájať testovanie celej krajiny s 'nebožiakom' politikom je neakceptovateľné a smutné. Mňa zaujíma názor odborníkov. Ak povedia, že áno, poďme do toho," dodal Fico.

Premiér v sobotu oznámil, že na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.