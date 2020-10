Matovič: Nastal čas, aby som sa priznal! Slovákov čaká celoplošné testovanie

Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne.

„Posledné tri týždne sme chystali najväčšiu logistickú operáciu, aká kedy bola na Slovensku spravená. Je to celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenska, a to nielen raz. Situácia je vážna a bolo vo verejnom záujme, aby sme tie tri týždne mlčali,“ ozrejmil premiér. Doplnil, že predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf v tejto súvislosti spustil verejné obstarávanie na testy na koronavírus.

Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné. V sobotu to počas tlačovej konferencie uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). "Nastal čas, aby som ako predseda vlády Slovenskej republiky povedal, ako to je v skutočnosti. Nastal čas, aby som sa priznal," uviedol na začiatok tlačovej konferencie Igor Matovič.

Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. V približne 5997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom.

Hlavné testovanie bude podľa Matoviča o dva týždne, v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra. Budúci víkend, teda 24. a 25. október, by chcel premiér využiť na testovanie najrizikovejších regiónov, konkrétne okresov Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín a ak na to budú stačiť kapacity, tak aj Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.

Ľudia by mali byť otestovaní podľa Matoviča počas dvoch víkendov. Matovič tvrdí, že testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste. "Testovanie bude bezplatné," dodal. Zatiaľ nevedel povedať, či bude povinné alebo dobrovoľné.

Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia infekčných ľudí, podotkol predseda vlády.

"Pokúsime sa chirurgickým rezom zastaviť šírenie COVID-19," dodal premiér Igor Matovič. Igor Matovič v tejto chvíli nevie povedať, či bude plošné testovanie povinné. „Ak sa rozhodneme, že to bude povinné, musíme zmeniť zákon,“ povedal premiér.