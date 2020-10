Koronavírus tvrdlo udrel v Poľsku aj na Ukrajine: Hlásia rekordné počty nových prípadov

V Poľsku pribudlo za piatok 9622 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 84 úmrtí. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie. Informovala o tom agentúra PAP a televízia TVN24.

Najviac nových prípadov nákazy zaznamenali v Mazovskom (1485) a Malopoľskom (1254) vojvodstve. Medzi 84 úmrtiami je 78 ľudí, ktorí mali okrem ochorenia COVID-19 aj ďalšie zdravotné problémy.

Od začiatku pandémie sa v Poľsku nakazilo 167 230 ľudí. Celkovo si zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom doteraz vyžiadali 3524 obetí. Z nákazy koronavírusom sa vyliečilo 90. 62 pacientov (+2389).

Z lôžok vyhradených v poľských nemocniciach pre chorých s diagnózou COVID-19 je ich obsadených 7612 - pribudlo tak 632 pacientov. Na dýchacie prístroje je napojených 604 chorých - deň predtým ich bolo 540.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil vo štvrtok sprísnenie opatrení v niektorých častiach krajiny občanov požiadal, aby "zostali doma", ak je to možné.

Rekordné čísla eviduje aj Ukrajina. Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 6410. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie. Pribudlo aj 109 úmrtí infikovaných osôb, vyplýva z údajov systému na monitorovanie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.

O 2194 na 124 113 stúpol počet uzdravených pacientov. Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 293 641 prípadov nákazy a 5517 súvisiacich úmrtí. Najvyšší počet novopotvrdených infekcií zaevidovali v hlavnom meste Kyjev (598) a Odeskej (506) i Charkovskej (472) oblasti.

Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok vydalo súbor odporúčaní pre komunálne voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 25. októbra.

Voličom sa odporúča vstupovať do volebnej miestnosti s prekrytým nosom a ústami, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od iných osôb. Ministerstvo tiež na občanov apelovalo, aby do volebných miestností neprichádzali s deťmi, ak je to možné, a pri vypĺňaní volebného lístka použili vlastné pero.