Zdravotných klaunov nezastavil ani koronavírus: Takto spestrujeme seniorom náročné dni!

Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors navštevujú seniorov aj počas pandémie nového koronavírusu.

Ich cieľom je priniesť osamelým starším ľuďom potešenie, emocionálny zážitok, vzbudiť v nich chuť do života a pocit dôležitosti. Program Smiech nepozná vek funguje už desať rokov. TASR o tom informovala za občianske združenie Martina Dobšinská Novomestská.

"Za ten čas sme zistili, že táto veľmi zraniteľná, zdravotne znevýhodnená a sociálnym vylúčením ohrozená cieľová skupina rovnako ako deti pozitívne reaguje na návštevy zdravotných klaunov," uviedol umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.

Profesionálna zdravotná klaunka a koordinátorka programu vysvetlila, že aj starší človek sa potrebuje zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď mu nie je práve najlepšie, prežíva bolesti, samotu či smútok. Doplnila, že u starších ľudí už len dotyk dlane, pohladenie, pohľad do očí a úsmev dokážu vyvolať reakciu.

Ako ďalej uviedla, dvojica zdravotných klaunov vyškolených na prácu so seniormi k nim pristupuje individuálne aj s ohľadom na ich zdravotný stav a fyzické obmedzenia. Zdravotní klauni majú so seniormi vďaka pravidelným návštevám vybudované vzájomné vzťahy, dôverujú si, a tak sú návštevy veľmi emotívne. Dôležitou súčasťou klauniád pre seniorov je hudba.

V súčasnosti sa podieľa na seniorských programoch 29 členov združenia z viac ako 60 zdravotných klaunov. Členovia pravidelne navštevujú okrem hospitalizovaných detí aj 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Za normálnych okolností, teda keď nie sú obmedzenia z dôvodu infekčného ochorenia, zrealizujú mesačne približne 20 návštev na geriatrických oddeleniach nemocníc a zariadeniach pre seniorov. Za svoju aktivitu získali viaceré ocenenia.

Pre koronakrízu museli klauni v posledných týždňoch podobne ako na jar svoje návštevy obmedziť. V čase, keď nemôžu prísť priamo do zariadenia, snažia sa so seniormi ostať v kontakte cez klaunské videohovory, posielajú im videopozdravy a pokiaľ je to možné, predvádzajú svoje vystúpenie v exteriéri pri zariadení.