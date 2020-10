Mobilizácia ambulantných lekárov: Doktori sú zmätení, žiadajú odpovede z ministerstva

Slovenská lekárska komora vyzýva Ministerstvo zdravotníctvo SR, aby predložilo realizačný plán týkajúci sa mobilizácie ambulantných lekárov.

Na tlačovej besede to vyhlásil jej prezident Marian Kollár. Ako prvá začala podľa komory povolávať ambulantných lekárov Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., vzhľadom na vývoj situácie ju však podľa všetkého budú nasledovať ďalšie zariadenia. "Nič iné nám nevychádza, iba to, že tento scenár mobilizácie ambulantných lekárov bude pokračovať," uviedol Kollár. Ako zdôraznil, tí túto povinnosť neodmietajú a nespochybňujú, prekáža im však nedostatok informácií a slabá komunikácia zo strany rezortu zdravotníctva.

Lekári nevedia, aký bude výkon ich práce, otázne je, ak lekára povolajú na výkon takej práce, ktorá nesúvisí s jeho špecializáciou, ale aj, čo bude s ambulanciou a pacientmi dotknutého lekára a aké bude financovanie. "Na niektoré otázky odpovede vieme, na niektoré, bohužiaľ, odpovede nepoznáme," skonštatoval prezident komory. Obáva sa pritom možnej paniky, keď lekári nebudú vedieť, ako majú postupovať a pacienti, kde vyhľadať dostupnú zdravotnú starostlivosť. "My nesmieme preťažiť nemocnice tým, že nezabezpečeníme ambulantnú starostlivosť," upozornil. To by bol podľa Kollára začiatok "apokalypsy". Tých pacientov, ktorí si nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je nutné riešiť v ambulanciách.

Slovenská lekárska komora opätovne vyzvala Ministerstvo zdravotníctva SR na užšiu spoluprácu a ponúkla mu svoje odborné kapacity pri riešení aktuálneho stavu. Podľa Kollára štát v lete "zaspal" a situácia je vážna. Zdôraznil, že momentálne je nutné zabezpečiť činnosť veľkých zdravotníckych zariadení. "Nemôžeme si dovoliť vyblokovať koncové nemocnie," skonštatoval. Tie totiž zabezpečujú aj vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť, preto považuje za správne, aby sa niektorí pacienti infikovaní koronavírusom presúvali aj do menších regionálnych nemocníc.