Podľa čoho si vyberáme partnerov: Výsledky experimentu mnohých prekvapia

Celé desaťročia sa laickou verejnosťou šíril mýtus o tom, ako sa protiklady priťahujú.

Všetko sa opieralo o pár výnimočných prípadov dvojíc, ktoré spolu žili napriek tomu, že partneri vykazovali psychologicky veľmi odlišné typy. Dávalo to nádej manželom, ktorí vstúpili do zväzku s niekým, s kým si nerozumejú. Lenže v naprostej väčšine prípadov platí, že protiklady sa odpudzujú. Ľudia nie sú skrátka magnety. Vyhľadávajú si partnerov v ľuďoch, ktorí sú im psychicky aj fyzicky podobní. Dokazuje to experimentálny výskum zo Stanfordu.

Partneri sa ale ani nezačnú podobať jeden druhému v priebehu spolužitia, ale sú si podobní už pred začiatkom vzťahu. Naopak po desaťročiach spolužitia ich fyzická podobnosť klesá. Moderné počítačové analýzy teóriu o príťažlivosti protikladov už vyvrátili. Analýza fotografií tvárí partnerov dokazuje, že sú si v mnohých črtách tváre podobní. Inými slovami, čím podobnejší si dvaja ľudia sú, tým skôr sa priťahujú. Ľudia si hľadajú náprotivok nielen podobný názormi a povahou, ale aj fyzickou vizážou.



Samozrejme, existujú dvojice, v ktorých sa partneri veľmi líšia. A sú ich na svete tisíce, možno milióny. Ale väčšina partnerov si je podobnejšia - partner partnerovi - ako s priateľmi a cudzími ľuďmi. Čo je ale na štúdii zo Stanfordskej univerzity zaujímavé, je to, že podobnosť vnímajú aj úplne nezaujatí ľudia. Nielen prístroje. Autori zo Stanfordu vzali fotografie tvárí 517 párov, a to fotografie z obdobia pred svadbou a z obdobia po 20 až 69 rokoch po svadbe. K partnerom potom pridali ďalších šesť snímok cudzích osôb a predložili súbor testovateľom.

Tí nepoznali ani partnerov, ani ďalších ľudí na fotografiách. Testované osoby mali vybrať dve tváre, ktoré sú si najpodobnejšie. S vysokou štatistickou pravdepodobnosťou vybrali tváre manželov (aj keď netušili, že sa jedná o manželov). Pritom tváre manželov z doby pred ich svadbou boli hodnotené ako podobnejšie než tváre manželov po mnohých desiatkach rokov spolužitia.



"Neplatí teda, že sa partneri začnú podobať jeden druhému preto, že spolu žijú dlho. Tváre partnerov sú si podobné pred začiatkom vzťahu, ale v priebehu vzťahu sa nestávajú podobnejší jeden druhému. To stavia vizáž tváre medzi ostatné vlastnosti, ktoré ľudia u partnera chcú mať rovnaké - záujmy, povahu, inteligenciu, postoje voči svetu, názory, hodnoty a životný štýl," tvrdia autori zo Stanfordskej univerzity.