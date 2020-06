Ženy dali jasne najavo, čo ich odpudzuje: Páni, takto sa na zoznamku radšej nefoťte

Muži chovajúci mačky by sa nemali so svojimi domácimi miláčikmi chváliť na profilových fotografiách na zoznamke. Ak chcú totiž zabodovať, toto zviera by rozhodne nemali držať v náručí či sa k nemu inak túliť na obrázku, ktorý má ženu prilákať k prečítaniu profilu a schôdzke.

Muži s mačkami totiž pôsobí veľmi zženštilo a asexuálne. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonali veterinári z univerzity v Colorade. Niekoľko sto žien vo veku osemnásť až dvadsaťštyri rokov malo hodnotiť mužov na fotografiách podľa toho, ako im prídu atraktívni a či by s ním išli na rande. Niektorí muži mali mačky, iní psov. Muži si v tomto období prídu na svoje: Vonku sa otepľuje, ženy sa začali odhaľovať Ženy hodnotili najhoršie mužov, ktorí sa na fotke objavili s mačkou. A to aj napriek tomu, že to boli inak muži pohľadní. "Muži, ktorí stáli na fotke sebavedome a sami bez akéhokoľvek zvieraťa dostali najviac bodov, mali najväčšiu šancu sa zoznámiť," tvrdia autori z Colorado State University. Ženám prišli muži s mačkou nielen menej mužní, ale aj o nich javili menší záujem ako v prípade krátkeho sexuálneho pomeru, tak v prípade dlhodobého verného vzťahu. Muži s mačkou pôsobia na ženy tiež ako väčší neurotici, teda jedinci s častým kolísaním emócií a nálad s tendenciou k negativizmu.