Antigénové testy sú už na Slovensku. Ako po pondelkovom rokovaní vlády uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf, 500-tisíc testov čaká na preclenie.

"Zajtra (v utorok, pozn. SITA) by mali byť v skladoch správy štátnych hmotných rezerv a budeme ich distribuovať podľa pokynov Ministerstva zdravotníctva SR," povedal Rudolf. Predpokladá pritom, že v priebehu tohto týždňa, respektíve do konca tohto týždňa, by určite mali byť u konečných užívateľov.

