Európu zasiahla druhá vlna: Česko tesne pred kolapsom zdravotníctva?!

Česko zavádza prísne opatrenia. Nebudú však také prísne ako na jar. Česká vláda vzhľadom na rekordné počty pozitívnych prípadov koronavírusu obmedzí zhromažďovanie ľudí a sociálne kontakty.

Viaceré krajiny, najmä Holandsko či Španielsko, tiež informujú o rekordných číslach nakazených. Česká vláda rokuje o ďalšom sprísnení protipandemických reštrikcií. V súčasnosti majú štrnásťkrát viac prípadov ako Nemecko a v prepočte na obyvateľov dokonca o štvrtinu viac ako druhé Španielsko.

Podľa ministerky financií Aleny Shillerovej je plán konzultovaný s epidemiológmi.Poukazuje pritom najviac na zhromažďovanie mladých ľudí aj po zatvorení pohostinstiev. „Tento týždeň prídu opatrenia smerujeme k tomu, že to budú plošné opatrenia, ale nechceme celoplošne vypnúť ekonomiku,“ uviedla Shillerová.

Česi nechcú zaviesť rovnako rozsiahle ekonomické reštrikcie ako na jar. „Celkový ekonomický lockdown nechceme realizovať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa nezavrú obchody, reštaurácie a služby, ako to bolo na jar. Budeme však tlačiť na to, aby sa obmedzilo zhromažďovanie ľudí,“ vyjadril sa minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček.

Návrh na sprísnenie opatrení by mal predniesť minister zdravotníctva Roman Prymula a do platnosti by mal postupne v priebehu týždňa, aby mali subjekty dostatok času pripraviť sa. Minister Havlíček pripustil, že za súčasnú situáciu nesie zodpovednosť aj vláda. „Boli sme málo dôslední v dodržiavaní opatrení. Zároveň sme v lete asi podľahli tlaku verejnosti pri uvoľňovaní,“ uviedol.