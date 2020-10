Slovensko sa usiluje odvrátiť český scenár: Pozrite si podrobný zoznam opatrení!

Slovensko sa vydalo v prípade pandémie nového koronavírusu "českou" cestou. V najbližších dňoch preto sprísni protiepidemické opatrenia.

Od štvrtka (15. 10.) bude platiť povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zakážu sa hromadné podujatia, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obchody s potravinami a drogériou budú musieť od štvrtka vymedziť čas nákupu pre seniorov. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách. Po rokovaní ústredného krízového štábu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do úvahy prichádza aj zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí. Stredoškoláci prejdú na dištančné štúdium už od pondelka (12. 10.).

Krajčí spresnil, že rúška budú povinné v exteriéri v obciach a mestách. Výnimka na nosenie rúška bude platiť mimo obce a miest pre rodinu, keď pôjde spolu, alebo pokiaľ budú ľudia od seba vzdialení viac ako päť metrov.

Od štvrtka bude platiť zákaz všetkých organizovaných hromadných podujatí. Na pondelkovom zasadnutí vlády by chceli podľa Krajčího prerokovať aj zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí. "Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné," skonštatoval Krajčí s tým, že ľuďom a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

Prevádzky verejného stravovania budú môcť vydávať iba zabalené jedlo so sebou. Prevádzky budú môcť podávať jedlo v exteriéri, ak budú mať túto možnosť.

Zákaz konzumovať v interiéri sa bude týkať aj barov či kaviarní. V interiéri si zákazníci nemôžu dať dole rúško, zdôraznil Krajčí. Pokiaľ je v ubytovacom zariadení reštaurácia, majú si hostia nechať jedlo priniesť na izbu v zatvorenom obale. Terasy budú môcť byť otvorené, ak nie sú presklené či inak uzavreté. Pri vstupe do obchodných centier sa má merať teplota.

Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas v rozmedzí 9.00 h až 11.00 h na nákupy seniorov nad 65 rokov. Podľa Krajčího môžu seniori nakupovať aj v iných časoch, no odporúča, aby dodržiavali vyhradené hodiny. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách, bude môcť v nich byť jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Výnimka bude platiť na organizovanie piatich najvyšších športových súťaží, a to v prípade futbalu, hokeja, volejbalu, hádzanej, basketbalu. Hráči musia byť pretestovaní a hrať sa bude bez divákov. Zákaz hromadných podujatí sa podľa Krajčího má týkať aj bohoslužieb. Premiér Igor Matovič (OĽANO) dodal, že krsty, pohreby a sobáše sa budú môcť konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 štvorcových metrov v priestore. Ak sa budú tieto obrady konať vonku, počet účastníkov sa podľa Matoviča obmedzovať nebude, dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy.

Verejná doprava sa regulovať nebude, no predpokladá sa, že dištančné vzdelávanie bude regulačný faktor v hromadnej doprave. Zasadnutia obecných a mestských zastupiteľstiev či pojednávania na súdoch sa budú môcť konať za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení.

Podľa Matoviča budú samozrejmé kompenzácie pre ľudí. Opatrenia budú podľa neho platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) potvrdil, že už od nedele 7.00 h sú posilnené policajné kontroly. Dodal, že pri kontrolách už nebudú dávať len upozornenia, ale udeľovať sa majú aj blokové pokuty, prípadne sa vec posunie na správne konanie. "Hranice zatiaľ nechávame otvorené," dodal.