Španielsko aj Nemecko v Lige národov víťazne: Ukrajinu položil koronavírus

Nemecká futbalová reprezentácia dosiahla historicky premiérové víťazstvo v Lige národov.

V sobotnom stretnutí 4. skupiny A-divízie uspela na pôde Ukrajiny 2:1 gólmi Matthiasa Gintera a Leona Goretzku. Na čele tabuľky je Španielsko, ktoré doma zdolalo Švajčiarsko 1:0, keď o výsledku rozhodol už v 14. minúte Mikel Oyarzabal.



Ukrajina nenastúpila na Olympijskom štadióne v Kyjeve v najsilnejšom zložení. Trénerovi Andrijovi Ševčenkovi pre vyčíňanie nového koronavírusu a zranenia chýbalo až štrnásť zverencov z pôvodnej nominácie. Domáci prvýkrát inkasovali v 20. minúte, Ginter sa presadil z hranice päťky po prihrávke Antonia Rüdigera, ktorá prešla cez viacerých hráčov. Poisťujúci zásah pridali hostia krátko po zmene strán, po centri z pravej strany vypadla lopta brankárovi Heorhijovi Buščanovi a Goretzka ju hlavou poslal do siete. Ukrajinci už len znížili, v 76. minúte premenil jedenástku Ruslan Malinovskij.



Nemci sa dočkali plného bodového zisku v LN po nevydarenej predchádzajúcej edícii a dvoch remízach na úvod tejto. Španieli si pripísali druhé víťazstvo za sebou, na Štadióne Alfreda di Stefana v Madride o ňom rozhodli veľmi rýchlo. Po obrovskej chybe vo švajčiarskej rozohrávke sa lopta v šestnástke dostala k Oyarzabalovi, ktorý bez prípravy potrestal zaváhanie hosťujúceho brankára Yanna Sommera. Španielsko vedie 4. skupinu "áčka" so siedmi bodmi, Nemecko na druhom mieste nazbieralo o dva menej, tretia Ukrajina má tri a Švajčiarsko na poslednej priečke si pripísalo jediný bod. V nasledujúcom kole v utorok 13. októbra Španielsko cestuje na Ukrajinu a Nemecko hostí Švajčiarsko.



Čierna Hora zvíťazila aj v treťom vystúpení v 1. skupine C-divízie. V domácom stretnutí zdolala Azerbajdžan 2:0 a tabuľku vedie s trojbodovým náskokom pred Luxemburskom, ktoré si na vlastnom trávniku poradilo s Cyprom takisto 2:0 dvoma gólmi Daniela Sinaniho z prvého polčasu.



Gibraltár uspel aj v druhom zápase v 2. skupine D-divízie, na ihrisku Lichtenštajnska vyhral 1:0. Nadviazal na víťazstvo rovnakým pomerom nad San Marínom z úvodného duelu a so šiestimi bodmi figuruje na čele tabuľky. V 1. skupine najnižšej divízie remizovali Faerské ostrovy doma s Lotyšskom 1:1 a Andorra hrala s Maltou bez gólov.



Liga národov 2020/2021

A-divízia - 4. skupina:

Madrid

Španielsko - Švajčiarsko 1:0 (0:0)

Gól: 14. Oyarzabal



Kyjev

Ukrajina - Nemecko 1:2 (0:1)

Góly: 76. Malinovskij (z 11 m) - 20. Ginter, 49. Goretzka



tabuľka:

1. Španielsko 3 2 1 0 6:1 7

2. Nemecko 3 1 2 0 4:3 5

3. Ukrajina 3 1 0 2 3:7 3

4. Švajčiarsko 3 0 1 2 2:4 1



C-divízia - 1. skupina:

Podgorica

Čierna Hora - Azerbajdžan 2:0 (1:0)

Góly: 9. Jovetič, 72. Ivanovič



Luxemburg

Luxembursko - Cyprus 2:0 (2:0)

Góly: 12. a 26. Sinani



tabuľka:

1. Čierna Hora 3 3 0 0 5:0 9

2. Luxembursko 3 2 0 1 4:2 6

3. Azerbajdžan 3 1 0 2 2:4 3

4. Cyprus 3 0 0 3 0:5 0



D-divízia - 1. skupina:

Tórshavn

Faerské ostrovy - Lotyšsko 1:1 (1:1)

Góly: 28. Faero - 25. Ikaunieks



Andorra la Vella

Andorra - Malta 0:0



tabuľka:

1. Faerské ostrovy 3 2 1 0 5:3 7

2. Lotyšsko 3 0 3 0 2:2 3

3. Malta 3 0 2 1 3:4 2

4. Andorra 3 0 2 1 0:1 2



2. skupina:

Vaduz

Lichtenštajnsko - Gibraltár 0:1 (0:1)

Gól: 10. De Barr



tabuľka:

1. Gibraltár 2 2 0 0 2:0 6

2. Lichtenštajnsko 2 1 0 1 2:1 3

3. San Maríno 2 0 0 2 0:3 0